Auch das noch. Da hatten sich die Ampelkoalitionäre schon auf einen vergleichsweise entspannten Sommer gefreut, in dem sie bloß noch um ein bisschen Geld gegen die Kinderarmut streiten müssen. Das zähe Ringen um Gasthermen und Wärmepumpen, das die politische Landschaft so umgepflügt hat wie kein einzelnes anderes Gesetz seit der Arbeitsmarktreform vor zwei Jahrzehnten, sollte zwischen Sonnencreme und Sandkrümeln in Vergessenheit geraten, endlich abgehakt in der letzten Parlamentswoche, dank unzähliger Nachtschichten von Politikerin und deren Mitarbeitern.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

So ist es nun nicht gekommen. Ausgerechnet der Berliner CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann, der den Furor der eigenen Parteispitze gegen grüne Klimapolitik gar nicht teilt, hat eine spätere Abstimmung erzwungen. Selbst wenn sich alle in den drei Ampelparteien an ihre heiligen Schwüre halten, an dem Gesetz nichts mehr zu ändern, wird der endgültige Beschluss Anfang September noch mal an das ganze Schlamassel erinnern, einen Monat vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern.

Ermattet in die zweite Halbzeit

Umso erschöpfter und ermatteter geht das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP jetzt in seine zweite Sommerpause, die erste reguläre nach dem Kriegs- und Krisenjahr 2022. Und unversehens ist auch schon Halbzeit für die Regierung. Schon in zwei Jahren wird wieder gewählt, und im nächsten Jahr stehen heikle Landtagswahlen an, vor allem in den ostdeutschen Ländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg, in denen die AfD derzeit von Umfragehoch zu Umfragehoch eilt.

Das wäre schon für sich genommen ein Grund, keine Risiken mehr einzugehen, jedenfalls nicht auf dem wahlentscheidenden Feld der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Klimapolitik. Aber mindestens genauso schwer wiegt das zurückliegende halbe Jahr – jener Zeitraum also, in der die Regierung zum ersten Mal eine schlimme Erfahrung machen musste: wie schwer es ist, in vermeintlich ruhigeren Zeiten zu regieren, ohne den akuten Druck einer drohenden Energiekrise samt daraus folgendem Wirtschaftscrash.

Ohne Krise wird es schwerer

Die Furcht vor Eiszapfen im Wohnzimmer und komplettem Stillstand bei BASF & Co. hatte die Regierung vorher zusammengehalten, die Interessengruppen gezähmt. Damit war es im Grunde seit dem vergangenen Herbst schon vorbei, als die Kriegsnachrichten zur traurigen Routine wurden und der Energienotstand seine Schrecken verlor. Spätestens aber, seit im Frühjahr Robert Habecks Heizungsgesetz auf den Spitzenplatz der politischen Agenda rückte.

Hinzu kam der Streit um den Bundeshaushalt, über den es erstmals seit Menschengedenken zu Ostern noch keine Grundsatzeinigung gab. Dann stritten sich Bund und Länder auch noch lautstark um die Kosten für die Flüchtlinge, was das Thema fürs interessierte Publikum erst so richtig auf die politische Bühne hob. Und daneben liefen im Hintergrund andere Serien in Endlosschleife: die Inflation, der angeblich abgehängte Osten, die Sehnsucht mancher Bevölkerungskreise, durch Kuschen vor Putin aller Probleme ledig zu sein.

Dabei ist es ja gar nicht so wenig, was die Regierung bisher schon erreicht hat. Allen voran das Abwenden der Gaskrise durch die unorthodoxe Enteignung russischer Staatsbetriebe und den schnellen Bau von LNG-Terminals, auch eine halbwegs geschlossene Haltung im Umgang mit Putin. Vieles, was die drei Parteien vor anderthalb Jahren auf den rund 140 Seiten ihres Koalitionsvertrags aufgeschrieben haben („mehr Fortschritt wagen“), ist schon Gesetz.

Mindestlohn und Bürgergeld

Den Mindestlohn hat die Koalition heraufgesetzt und Hartz IV in Bürgergeld umbenannt, um ein ewiges Streitthema zu befrieden. Sogar die dringend benötigten Arbeitskräfte dürfen jetzt leichter nach Deutschland kommen. Und das komplexe Heizungsgesetz als Einstieg in die Wärmewende ist immerhin fertig verhandelt.