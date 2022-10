Bankenfachleute : Nobelpreis für Wirtschaft geht an Bernanke, Diamond und Dybvig

Der Nobelpreis für Wirtschaft geht in diesem Jahr an die amerikanischen Banken- und Finanzmarktfachleute Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip H. Dybvig. Die drei amerikanischen Ökonomen haben sich ausführlich damit beschäftigt, wie Banken funktionieren, welche Rolle sie im Wirtschaftssystem spielen, und welche Risiken sowie Anforderungen an richtige Regulierung sich daraus ergeben.

Das Nobelpreis-Komitee würdigte die Preisträger ausdrücklich in Erinnerung an die globale Finanzkrise, die infolge des Zusammenbruchs der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers im Herbst des Jahres 2008 eskalierte und sowohl in Amerika als auch in Europa zu einer Rezession führte.

Das Komitee führte aus, dass die frei Forscher wesentliche Beiträge geleistet hätten dazu, wie Banken idealerweise arbeiten, warum sie überhaupt existieren, welche Informationen sie bereitstellen, um Kapital effizient zu verteilen und wie anfällig sie für mögliche Krisen sind. Und nicht zuletzt auch zur Frage, warum gerade Bankenkrisen häufig langwierige Folgen haben und besonders schwer auf der wirtschaftlichen Entwicklung der betroffenen Ländern lasten können.

Die wesentlichen Forschungsarbeiten, die das Preiskomitee würdigte, stammen aus den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Diamond und Dybvig sind in ihrer Karriere als Universitätsprofessoren in der akademischen Forschung geblieben. Ben Bernanke wechselte indes von der Universität in die amerikanische Geldpolitik – er wurde im Jahr 2006 Präsident der amerikanischen Zentralbank Federal Reserve und blieb dies bis 2014. Er leitetet die Fed während der Finanzkrise und brachte neben außerordentlichen Zinssenkungen auch umfangreiche Wertpapier-Kaufprogramme auf den Weg, an denen sich auch anderen wichtige Notenbanken wie etwa die EZB orientierten.