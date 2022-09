Streit um Reservebetrieb : Wirtschaftsministerium greift Atomkraftwerksbetreiber an

Im Streit um die technische Machbarkeit eines Reservebetriebs von Atomkraftwerken greift das Bundeswirtschaftsministerium das Unternehmen Preussenelektra an. „Natürlich spielen bei Preussenelektra auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle“, sagte Stefan Wenzel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der F.A.Z. Die Argumentation von Preussenelektra leuchte nicht ein. „Sie sagen, sie könnten den abgeschalteten Reaktor nicht so ohne Weiteres wieder hochfahren. Dabei tun sie das bislang jedes Jahr nach der Revision“, sagte Wenzel, der Mitte Juli zum Staatssekretär ernannt wurde.

Eine solche Revision sei aufwendig, die Anlage stehe viele Wochen lang still, und viele Techniker seien beschäftigt. „Ich kann mir schon vorstellen, dass das Unternehmen versucht, sich die Revision zu ersparen“, vermutet Wenzel. Vorausgegangen war eine Kritik von Preussenelektra-Chef Guido Knott an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der das von dem Konzern betriebene Atomkraftwerk Isar 2 und Neckarwestheim 2 (EnBW) in einen Reservebetrieb überführen will. Knott hatte das als „technisch nicht machbar“ bezeichnet. Das Wirtschaftsministerium hatte dies zurückgewiesen und am Freitag betont, dass es vor Habecks Vorstoß bereits Gespräche mit Preussenelektra gegeben habe.

Staatssekretär Wenzel äußerte sich zudem zu der von der Bundesregierung angekündigten Strompreisbremse. Aus den Reihen der Grünen hatte es Forderungen gegeben, Haushalte mit geringeren Einkommen besonders zu entlasten. Wenzel wies das nun zurück: „Den Grundbedarf aber nach Wohnungsgröße oder Personenzahl zu berechnen, wird kaum klappen, denn die Energieversorger haben diese Daten gar nicht“, sagte Grünen-Mitglied Wenzel. Man müsse ein Verfahren finden, das die Stadtwerke auch leisten können und wofür sie die digitalen Möglichkeiten haben. Die F.A.Z. hatte zuvor berichtet, dass die Stadtwerke entsprechende Pläne für nicht umsetzbar halten.