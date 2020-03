Wirtschaftsminister Altmaier : „Rettungspakete allein werden nicht genügen“

Herr Altmaier, vor zwei Wochen haben Sie versprochen: Kein Job soll durch die Krise verlorengehen. Gilt das noch?

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z. Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

In einer Marktwirtschaft ist und bleibt die Entscheidung, Arbeitsplätze zu schaffen oder abzubauen, Sache jedes einzelnen Unternehmens. Ich habe gesagt: Wir handeln als Staat, damit wegen der Corona-Pandemie kein Unternehmen insolvent werden und kein Arbeitsplatz entfallen muss. Wir tun alles, damit Beschäftigte und Unternehmen diese schwere Zeit durchstehen können. In der vergangenen Woche haben wir deshalb ein beispielloses Hilfsprogramm beschlossen. Wir wollen so die Substanz unserer Wirtschaft erhalten, damit wir nach der Krise wieder durchstarten können. Wir machen Angebote an Unternehmen aus allen Branchen, um Kündigungen weitestgehend zu verhindern und die Zeit des Shutdown zu überbrücken.

Ökonomen rechnen für dieses Jahr mit einem Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um bis zu 20 Prozent. Was sagen Sie voraus?

Die Lage ist ernster als in der Finanzkrise von 2008. Das Wirtschaftsleben ist auf ganzer Breite betroffen. Ich habe mich mit den führenden Ökonomen unseres Landes auch über diese Frage besprochen: Alle sind sich einig, dass es in Deutschland und Europa einen deutlichen Rückgang geben wird, weltweit mindestens eine Stagnation. Das bedeutet Einbußen und Verluste in fast allen Bereichen. Das Ausmaß hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Nach Ostern werde ich eine eigene konkrete Einschätzung zu den Wachstumszahlen in diesem Jahr abgeben, damit sich die Beteiligten darauf einstellen können. Mir ist sehr wichtig, dass wir den Menschen reinen Wein einschenken und Transparenz herstellen.

Kann die Wirtschaft damit rechnen, dass das öffentliche Leben nach den Osterferien langsam wieder anläuft?

Wir müssen zunächst abwarten, ob die bisherigen Maßnahmen die erhoffte Wirkung zeigen. Schnellschüsse sind fehl am Platz. Die Ausgangsbeschränkungen gelten erst seit knapp einer Woche, die Wirkung zeigt sich aber erst nach rund zwei Wochen. Bis Ostern werden wir also ein genaueres Bild über den Verlauf der Pandemie gewinnen. Erst auf dieser Grundlage können wir möglicherweise über Lockerungen nachdenken und Exit-Überlegungen konkretisieren. Es ist absolut schädlich, wenn einige derjenigen, die am lautesten nach harten Maßnahmen gerufen haben, jetzt ihr umgehendes Ende fordern. Je länger der Stillstand dauert, desto langwieriger wird natürlich die Rückkehr zur Normalität. Dennoch gilt: Der Schutz von Leben und Gesundheit hat Priorität, über alle Alters- und Einkommensgrenzen hinweg.

Wie lange kann die deutsche Wirtschaft einen solchen Stillstand überhaupt durchhalten?

Wir haben einen Schulterschluss, wie ich ihn noch nie erlebt habe – zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften, Wirtschaft, Regierung. Ideologie ist in den Hintergrund getreten, die Bereitschaft zu gemeinsamem Handeln ist enorm hoch. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir die kritischen Tage und Wochen mit langem Atem überbrücken können. Derzeit modifizieren einige Unternehmen bereits ihre Geschäftsmodelle oder stellen auf Produkte um, die in der Krise besonders nachgefragt sind. Wir hoffen, dass die Zahl der Neuinfektionen in den nächsten Wochen zurückgeht. Solange wir das aber nicht schwarz auf weiß sehen, sollten sich alle mit Prognosen und Forderungen zurückhalten.

Aber wenn die Maßnahmen Erfolg haben, müsste man nach Ostern über Lockerungen reden? Wir sehen an Japan, Südkorea und China: Nach der Verflachung der Infektionskurve hat sich das wirtschaftliche Leben in vielen Bereichen normalisiert. Das wollen wir alle. Sonst hätten unsere Schutzschirme gar keinen Sinn. Wir retten die Unternehmen nicht als Selbstzweck. Wir wollen Arbeitsplätze und die eigentlich gesunde Substanz unserer Wirtschaft sichern, damit alle möglichst bald wieder normal arbeiten können. Zum Glück arbeiten wichtige Bereiche der Realwirtschaft weiter, wenngleich sich auch dort Auswirkungen bemerkbar machen – bei der Belieferung mit Vorprodukten oder durch höhere Krankenstände. In welchen Schritten und nach welchen Regeln das wirtschaftliche Leben wieder anlaufen kann, darüber denken wir derzeit intensiv nach. An die Öffentlichkeit gehen wir damit erst, wenn wir den weiteren Verlauf der Pandemie besser einschätzen können.

