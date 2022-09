Konjunktur : Deutschland nach Gaslieferstopp vor tiefer Rezession

Nach der Ankündigung Russlands, bis auf Weiteres kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 zu schicken, muss sich Deutschland auf einen harten wirtschaftlichen Abschwung einstellen. „Das ist ein wirklich düsteres Szenario, eine Rezession ist kaum noch zu vermeiden“, sagte Clemens Fuest, der Präsident des Münchner Ifo-Instituts der F.A.Z.

Am Freitagabend hatte der russische Gaskonzern Gazprom bekannt gegeben, dass bei Wartungsarbeiten ein Ölleck entdeckt worden sei. Der sichere Betrieb der Gasturbine sei nicht mehr gewährleistet. Bis zur Reparatur sei die Lieferung komplett eingestellt, erklärte der Konzern, der die Lieferungen durch die für Deutschland mit Abstand wichtigste Gaspipeline aus Russland in den vergangenen Monaten sukzessive immer weiter verringert hatte.

Bleibt es beim Lieferstopp, treten die Negativszenarien ein, die Ökonomen seit Monaten kalkulieren. Vor einem Monat hatte ein aus elf Forschern bestehendes Team um Rüdiger Bachmann (University of Notre Dame) eine Studie vorgelegt, in der sie die Schäden eines sofortigen Lieferstopps als etwas geringer einschätzten als die während der Corona-Pandemie. Im Corona-Jahr 2020 war die deutsche Wirtschaftsleistung um 5 Prozent zum Vorjahr geschrumpft. Andere Forscher hielten größere Schäden für möglich. Ifo-Chef Fuest sagte am Sonntag: „Ich denke, dass es nicht ganz so schlimm wie während der Pandemie kommen wird, aber die Unsicherheit ist enorm.“

Wie schwer der Einbruch ausfallen wird, hängt vor allem davon ab, wie gut es gelingt, den Verbrauch von Gas und Strom zu senken, ohne dabei die Produktion von Gütern zu sehr einzuschränken. Industrie und Privatleute müssen den Gasverbrauch schätzungsweise um gut ein Fünftel im Vergleich zu den Vorjahren senken, damit Rationierungen im Winter nicht nötig sind. Die Industrie hat im Juli nach Angaben der Bundesnetzagentur schon rund 21 Prozent weniger Gas als im Mittel der Jahre 2018 bis 2021 verbraucht. „Ob es im Winter ohne Rationierungen klappt, können wir alle beeinflussen: Es steht und fällt mit dem Verhalten der privaten Haushalte“, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der F.A.Z.

Die Agentur sieht in dieser Hinsicht beunruhigende Signale. „Die privaten Verbraucher haben ihren Gasverbrauch in der ersten, etwas kälteren Septemberwoche leicht gesteigert“, warnte Müller. Offenbar sei noch nicht allen klar, dass man, wenn man Gas sparen will, die Heizungseinstellungen entsprechend ändern müsse. Er betonte, dass die Gasspeicher inzwischen zu 85 Prozent gefüllt seien. Allerdings reichen die Speicher allein nicht aus, um ohne Einsparungen durch den Winter zu kommen.

Schon in den vergangenen Wochen hatte es viele Anzeichen für einen Abschwung gegeben, die sich nun verstärken dürften: Verbraucher halten wegen der hohen Inflation zunehmend ihr Geld zusammen, worunter der Einzelhandel leidet. Der Kieler Ökonom Stefan Kooths hatte in diesem Zusammenhang von einem anstehenden „Konsumschock“ gesprochen. Durch das Entlastungspaket der Regierung könnte dieser Schock etwas gelindert werden. Die Stimmung in der Industrie verdüstert sich zudem, wie mehrere Umfragen belegen. Manche Unternehmen ziehen schon Konsequenzen: Am Freitag hatte der weltgrößte Stahlkonzern Arcelor Mittal angekündigt, zwei Anlagen in Deutschland bis auf Weiteres abzustellen.