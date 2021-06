Wirtschaftskrise in Nahost : Libanon stürzt ins Bodenlose

Alltag in Beirut: Menschen drängen sich an der Tankstelle. Bild: dpa

Die Liste der Zumutungen, mit denen die Libanesen im Alltag konfrontiert sind, wird immer länger. Und Gleiches gilt für die Schlangen von Autos, die sich Tag für Tag vor den Tankstellen aufreihen, die nur wenige Stunden am Tag öffnen. Viele Stunden stehen die Leute für ein paar Liter Benzin an, die Verzweiflung ist mancherorts so groß, dass die Armee eingreifen musste, weil es nicht nur Faustkämpfe, sondern auch Schusswechsel gab. In besseren Zeiten verwunderte eher die Tankstellendichte. Benzin war günstig, großzügig vom Staat subventioniert. Aber diese Zeiten sind längst vorbei. Der Libanon steckt in einer Wirtschaftskrise, wie sie das Land noch nicht erlebt hat. Und sie wird immer mehr zu einer Versorgungskrise, die nicht nur Benzin betrifft, sondern auch Elektrizität und medizinische Güter.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Kaum etwas illustriert den Zusammenbruch wie der Wertverfall des libanesischen Pfunds. Über Jahrzehnte gab es einen festen Wechselkurs zum Dollar – 1 zu 1500. Die amerikanische Währung wurde im Alltag wie eine Zweitwährung benutzt. Jetzt sind Devisen ein kostbares Gut. Der Wert des Dollars auf dem illegalen Schwarzmarkt betrug am Montag mehr als 17.000 Lira. Für die Bevölkerung, die nicht an harte Währung kommt, bedeutet das einen dramatischen Verlust an Kaufkraft. Ein Familienessen in einem einfachen Ausflugslokal kann inzwischen das halbe Monatseinkommen eines mittleren Angestellten verschlingen. Aber das sind schon Luxusprobleme: Menschen aus unteren Schichten wissen längst nicht mehr, wie sie ihre Familien ernähren sollen.