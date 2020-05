Wirtschaftskanzlei : Freshfields gibt sich Ethikregeln

In der Krise zählen Konzerne auf die Anwälte von Freshfields. Doch die „Cum-Ex“-Gutachten sorgten für Kratzer im Image der Kanzlei. Mit Ethikregeln und der Hilfe des früheren Verfassungsrichters Udo Di Fabio will sie einen neuen Kurs einschlagen.

Viele Wirtschaftsskandale nehmen ihren Anfang in einem rechtlichen Graubereich. Die „Cum-Ex“-Deals, mittlerweile von einem Strafgericht als illegale Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag eingestuft, sind ein Beispiel. Am Pranger stehen auch zahlreiche Rechtsberater, die das Treiben mit ihren Gutachten gefördert haben – prominent auch Steueranwälte der Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer. Das wirft die Frage auf, ob sich Anwälte neben ihren berufsständischen Regeln nicht generell einem „Code of Conduct“ unterwerfen sollten, wie es in den Industriekonzernen üblich ist.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Freshfields jedenfalls sieht das so und hat am Dienstag deshalb ethischen Grundsätze und Verhaltensregeln vorgestellt. Sie sind für alle Mitarbeiter der Sozietät in Deutschland verbindlich. In Zweifelsfällen können sie sich, auch anonym, an ein neugeschaffenes Gremium wenden, für dessen Leitung Freshfields einen ausgewiesenen Fachmann in Ethikfragen gewinnen konnte: Udo Di Fabio, ehemals Richter am Bundesverfassungsgericht.

Er leitet das Ethikkomitee, das von nun an über die Tragweite der Handlungen beraten wird. Dem Kreis gehören ansonsten ausschließlich Freshfields-Anwälte an: Partnerin Barbara Keil und ihr Kollege Michael Josenhans, sowie Christoph von Bülow, der inzwischen als „Of Counsel“ für die Kanzlei tätig ist. „Das neue Komitee soll uns in schwierigen berufsethischen Fragen frühzeitig und präventiv beraten und uns helfen, die richtigen Antworten in Grenzfragen zu finden“, sagt Helmut Bergmann, geschäftsführender Partner von Freshfields für Kontinentaleuropa über die Aufgaben des Gremiums.

Trotz Kritik auch Flagge zeigen

Die Kanzlei sei zu dem Entschluss gekommen, verschiedene Verhaltensregeln, berufsrechtliche Vorschriften und schon bestehende Compliance-Richtlinien in ein Regelwerk zu gießen. „Wir zeigen Flagge und bekennen uns zu den Werten unserer anwaltlichen Beratung“, sagt Bergmann im Gespräch mit der F.A.Z. Dass die Cum-Ex-Thematik, die aktuell viele Kanzleien und auch andere Spieler der Finanzbranche betrifft, ihren Teil dazu beigetragen habe, will er nicht bestreiten. Mit dem Schritt wolle man auch einen Beitrag zur öffentlichen Diskussion um das ethische Verhalten in der Rechtsberatung leisten.

Er habe den Eindruck, die Kanzlei meine es ernst, sagt Di Fabio. Das Vorhaben gebe es nicht nur, weil Freshfields Reputationsprobleme wegen Cum-Ex erkannt habe. Dafür sei der betriebene Aufwand viel zu groß. „Wenn ich den Eindruck einer Schaufensterveranstaltung gewonnen hätte, würde ich nicht zur Verfügung stehen“, bekräftigt der Verfassungsrechtler. Freshfields verschreibt sich „Loyalität, Integrität, Verschwiegenheit und anwaltliche Unabhängigkeit“, in einer Präambel zu den Verhaltensregeln. Will man damit Vorreiterin im Anwaltsmarkt sein oder sind es Allgemeinplätze? Denn schon die Berufsordnung gibt Anwälten vor, ihren Beruf gewissenhaft auszuüben und sich Achtung und Stellung des Anwaltsberufs als würdig erweisen.

Auch solche allgemeinen Grundsätze habe man für die Kanzlei mit den Regeln konkretisiert, sagt Bergmann. Zwischen Berufsethik und Berufsregeln bestehe ein großer Deckungsbereich. „Unethisches Handeln und Gesetzesverstößen gehen häufig Hand in Hand“, erklärt Bergmann. Wenn man über Berufsethik spreche, klinge es immer wie eine Sonderethik, so Di Fabio. Dabei müsse man sich darüber im Klaren sein, dass in jeder Gesellschaft wahrscheinlich nur eine ethische Diskussion gebe. Er spricht von einem „beweglichen Prozess“, in dem sich die speziellen Fälle aus der Konkretisierung der allgemeinen Ethik ergeben. In wenigen Sätzen macht er deutlich, warum sich Freiberufler häufig schwer mit Verhaltensregeln tun. Zum Selbstbild des freien Berufs gehöre das eigene Gewissen. Und das könne schwer durch Regeln kollektiviert werden, wie Di Fabio sagt. „Jeder freie Beruf legt Wert auf das Leitbild persönlicher Verantwortung, ethische Mustervorgaben von Verbänden oder Kammern werden deshalb auch kritisch gesehen.“ So nimmt Freshfields in seine Regeln Rücksicht auf die Eigenverantwortung der Anwälte, fordert aber zugleich ein klares Bekenntnis für eine gemeinsame Grundlage ein.