Ärger um Paus-Pläne : Wirtschaft will neue Auszeiten für Väter nicht bezahlen

Berufstätige Väter, die nach der Geburt ihres Kindes für zwei Wochen ganz bei ihrer Familie sein wollen, sollen für diese Auszeit nicht mehr auf Elterngeld oder Urlaub angewiesen sein: Sie sollen bei ihrem Arbeitgeber einen neuen Anspruch auf „Familienstartzeit“ einlösen können und trotz Freistellung vollen Lohn erhalten. So sehen es aktuelle Pläne des Bundesfamilienministeriums vor. Wer das bezahlen soll, scheint noch nicht ganz klar zu sein. Viel deutet aber darauf hin, dass die Unternehmen dazu mit einer höheren Umlage für Mutterschaftsgeld zur Kasse gebeten werden sollen.

In Wirtschaftskreisen trifft schon das Projekt als solches auf Kritik. Umso stärkerer Protest regt sich dagegen, dieses auf Kosten der Unternehmen zu finanzieren. Wenn der Staat neue Ansprüche auf Auszeiten festlege, „muss er auch die Kosten dafür tragen und darf die Lasten nicht allein den Arbeitgebern aufbürden“, warnte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrats, einer CDU-nahen Unternehmervereinigung. Es gehe jetzt darum, die Wirtschaft mit Entlastungen „wieder auf den Wachstumskurs zu führen, auch im Interesse der Beschäftigten“, betonte er. Ihr stattdessen neben höheren Sozialbeiträgen – etwa für die Pflegeversicherung – nun auch noch Kosten einer „Väterauszeit“ aufzulasten, das gehe nicht an.

Der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberbundesvereinigung BDA, Steffen Kampeter, wandte sich indes vor allem gegen den Ansatz neuer Freistellungsansprüche. Die Politik müsse sich entscheiden, ob sie dies wolle „oder ob sie den Arbeitskräftemangel lindern möchte“, erklärte er. Beides zusammen gehe nicht. Auch er begrüße, „dass viele Partner mit der Geburt ihrer Kinder mehr Verantwortung übernehmen wollen“. Dazu brauche es aber kein neues Gesetz. „Elternzeit und Elterngeld geben Familien bereits seit Längerem die Möglichkeit, ab der Geburt im Job eine Pause einzulegen.“

Voller Arbeitslohn für zwei Wochen

Das Familienministerium von Lisa Paus (Grüne) hatte zuvor einen Bericht der ARD bestätigt, wonach künftig „der Partner oder die Partnerin“ der Mutter für die ersten zwei Wochen nach der Geburt von der Arbeit freigestellt werden solle, bei vollem Arbeitslohn. Weiter hatte die ARD berichtet, dass die Kosten „nicht über die Arbeitgeber, sondern über ein Umlageverfahren finanziert werden“ sollen. In demselben Bericht hieß es aber auch: „Dabei zahlen Arbeitgeber eine Umlage und bekommen dann die zu zahlenden Mutterschaftsbezüge von der Krankenkasse erstattet.“

Das Ministerium lieferte auf Nachfrage zunächst keine näheren Angaben zu den Inhalten des Gesetzentwurfs, der sich derzeit auf dem Weg ins Kabinett befinden soll. Der Zweck des Vorhabens sei jedoch, dass Eltern „zielgenauer unterstützt werden, in der frühen Familienphase Partnerschaftlichkeit gemeinsam umzusetzen“.

Gut für Besserverdiener

Schon heute könnten Väter mit Elterngeld bezahlte Auszeiten nach der Geburt des Kindes nehmen, auch länger als zwei Wochen. Das steuerfinanzierte Elterngeld ersetzt aber nur 65 Prozent des ausfallenden Lohns, maximal 1800 Euro im Monat. Die geplante neue Leistung würde sich für Gutverdiener daher am meisten lohnen.

Technisch umsetzen ließe sich der volle Lohnausgleich theoretisch auch dadurch, dass man einfach den Elterngeldanspruch in den ersten zwei Wochen erhöht. Daran ist aber wohl nicht gedacht. Ein arbeitgeberfinanziertes System gibt es heute schon mit der Umlage U2 für Arbeitgeberzuschüsse zum Mutterschaftsgeld. Die Unternehmen zahlen dafür rund ein halbes Prozent ihrer Entgeltsumme an die Krankenkassen und erhalten dann Erstattungen, wenn sie die gesetzliche Leistung an Arbeitnehmerinnen auszahlen müssen.