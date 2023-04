Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal haarscharf an der lange befürchteten Winterrezession vorbeigeschrammt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte von Januar bis März zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,2 Prozent erwartet, nachdem es im vierten Quartal noch ein Minus von revidiert 0,5 (bisher: -0,4) Prozent gegeben hatte. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge wird von einer Rezession gesprochen, die mit dem positiven Jahresauftakt nun verhindert wurde.

Ein besseres Abschneiden verhinderten die sinkenden Konsumausgaben der Verbraucher, die infolge der Kaufkraftverluste durch die hohe Inflation nicht in Shoppinglaune sind. Auch die staatlichen Konsumausgaben nahmen ab. „Positive Impulse kamen dagegen von den Investitionen und den Exporten“, hieß es. Details wollen die Statistiker im Mai bekanntgeben.

„Zu Euphorie sollte das nicht verleiten“

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass die Konjunktur im laufenden Frühjahrsquartal an Schwung gewinnen wird. Dazu dürfte vor allem die anziehende Industrieproduktion – auch in den energieintensiven Wirtschaftszweigen – zum Wachstum beitragen. „Zu Euphorie sollte das aber nicht verleiten“, sagte die Co-Leiterin des DIW-Konjunkturteams, Geraldine Dany-Knedlik.

Zwar hätten die zuletzt wieder niedrigeren Energiepreise sowie die stärkere Auslandsnachfrage die Produktion gestärkt. „Allerdings lasten die hohe Inflation und damit weiterhin niedrige Reallöhne auf den verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte“, sagte die Expertin. Viele Ökonomen gehen zudem davon aus, dass die kräftigen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) in den kommenden Monaten beispielsweise Investitionen und Bau ausbremsen dürften.

Mehr zum Thema 1/

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum von 0,4 Prozent. 2024 soll das Bruttoinlandsprodukt dann um 1,6 Prozent zulegen. „Die deutsche Wirtschaft erweist sich nach der Corona-Krise auch in der Energiekrise als anpassungs- und widerstandsfähig“, sagte der Grünen-Politiker bei der Vorstellung der Frühjahresprojektion der Bundesregierung.

Arbeitsmarkt gebremst, aber in „stabiler Verfassung“

Die schwächelnde Konjunktur hat auch die übliche Frühjahrsbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt im April gebremst. Die Zahl der Arbeitslosen sank zwar um 8000 im Vergleich zum Vormonat auf 2,586 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag mitteilte. In den beiden Vorjahren hatte es im April aber noch jeweils einen Rückgang von mehr als 50.000 gegeben. Gemessen am Vorjahresmonat stieg die Erwerbslosenzahl diesmal um 276.000. Die Arbeitslosenquote verharrte unverändert bei 5,7 Prozent.

„Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt bleibt auch im April schwach“, sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, bei der Vorstellung der Monatsbilanz in Nürnberg. „Einer der Gründe dafür ist die träge Konjunktur.“ Insgesamt befindet sich der Arbeitsmarkt aber in einer „stabilen Verfassung“. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen stieg die Erwerbslosenzahl laut BA im Monatsvergleich um 24.000. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hier lediglich mit einer Zunahme um 10.000 gerechnet.

Bei den Unternehmen ist die Bereitschaft zu Neueinstellungen ungeachtet der mauen Konjunktur aktuell so groß wie seit acht Monaten nicht mehr. Das Beschäftigungsbarometer stieg im April um 0,3 auf 100,2 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut bei seiner Umfrage unter 9500 Unternehmen ermittelte. „Der Beschäftigungsaufbau setzt sich fort, obwohl sich der Zuwachs verlangsamt, auch wegen der schrumpfenden Bevölkerung“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Treiber beim Beschäftigungsaufbau in Deutschland sind die Dienstleister.“