Sorgen in der Wirtschaft : Zittern vor Boris Johnson

Nach dem angekündigten Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May wächst in der Wirtschaft die Furcht vor einem ungeordneten Brexit im Herbst. Klarer Favorit für die Nachfolge Mays ist, Umfragen zufolge, der Brexit-Hardliner und frühere Außenminister Boris Johnson. Er hat wiederholt gefordert, Großbritannien müsse die EU notfalls ohne Austrittsabkommen verlassen. Ökonomen und Unternehmensvertreter warnen dagegen, ein solcher No-Deal-Brexit drohe kurz- und langfristig großen wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Johnson forderte am Freitag abermals eine harte Linie in den Verhandlungen mit der EU: „Einen guten Deal bekommt man, indem man sich auf eine No-Deal-Situation vorbereitet“, sagte er.

Marcus Theurer Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

In der britischen Wirtschaft gibt es aber auch die Befürchtung, dass es nach dem Rücktritt Mays zu einem Regierungswechsel kommt und die Labour Party die konservativen Tories von der Macht verdrängt. Der Labour-Parteichef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn fordert Neuwahlen. Der Sozialist hat den Briten einen Linksschwenk in der britischen Politik versprochen, der viele Wirtschaftsvertreter alarmiert. In Meinungsumfragen liegt Labour derzeit vor Mays Konservativen.

Für die Finanzmärkte kam das politische Aus für May nicht überraschend, weil sich die Regierungskrise in den vergangenen Monaten immer mehr zugespitzt hatte. Im Devisenhandel steht das Pfund seit Wochen unter Verkaufsdruck. Seit Monatsanfang hat es gegenüber dem Euro um 3,7 Prozent abgewertet. Am Freitag reagierte der Wechselkurs dagegen kaum, als sich die Erwartungen vieler Beobachter bestätigten – und May unter Tränen erklärte, sie werde am 7. Juni als Parteichefin zurücktreten. Als Premierministerin will sie im Amt bleiben, bis ihre Partei einen Nachfolger bestimmt hat. May hat nach drei gescheiterten Versuchen, eine parlamentarische Mehrheit für ihr Brexit-Abkommen mit der EU zu bekommen, den Rückhalt ihrer Fraktion verloren.

„Fuck Business!“

Auch in Deutschland ist die Wirtschaft besorgt: „Der No-Deal-Brexit ist so nah wie nie“, warnte am Freitag das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Die Ratingagentur Standard & Poor’s hält nun einen härteren Brexit ebenfalls für wahrscheinlicher. Die britische Fondsgesellschaft Schroders befürchtet, dass Boris Johnson als neuer Premierminister in den kommenden Monaten bewusst ein Scheitern der Austrittsverhandlungen mit der EU provozieren würde. „Er könnte dies erreichen, indem er sich weigert, dass sich Großbritannien, wie von der EU gefordert, weiter an die Regeln hält“, erwarten die Schroders-Volkswirte. Wegen der politischen Pattsituation haben die EU-Regierungschefs den ursprünglich für März geplanten Brexit auf den 31. Oktober verschoben.

Johnson hat sich immer wieder für einen No-Deal-Brexit starkgemacht. Einen Verbleib in der Zollunion der EU, wie ihn die Wirtschaft und die Labour-Opposition fordern, lehnt er strikt ab. In seiner wöchentlichen Kolumne in der Zeitung „Daily Telegraph“ behauptete Johnson im Januar, ein No-Deal-Brexit würde dem „am nächsten kommen“, was die britische Öffentlichkeit wolle. Der neue Parteichef der britischen Konservativen, und damit zugleich Nachfolger Mays als Premierminister, wird von den Parteimitgliedern gewählt. Umfragen zufolge wollen zwei Drittel von diesen einen No-Deal-Brexit.

Johnson ist aber sowohl im Inland als auch im Ausland eine kontroverse Figur. Mays Schatzkanzler Philip Hammond warnte diese Woche vor Politikern der „populistischen Rechten“. Wer für einen No-Deal-Brexit sei, der nehme dafür „bewusst Schaden für unsere Volkswirtschaft und unseren Lebensstandard in Kauf“, sagte Hammond in einer kaum verhüllten Attacke auf Johnson. Auch international hat sich Johnson in den vergangenen Jahren Feinde gemacht. Im europäischen Ausland sorgte Johnson unter anderem für Empörung, als er die Politik der EU mit dem Eroberungskrieg von Nazi-Deutschland verglich.

Ein anderes Mal behauptete er, Brüssel werde seinem Land ein vorteilhaftes Handelsabkommen nach dem Brexit anbieten, weil Italien auf der Insel weiterhin „Prosecco verkaufen“ wolle. Warnungen der Wirtschaft vor den Folgen eines ungeordneten EU-Austritts hat Johnson immer wieder als Angstkampagne abgetan. Vergangenes Jahr soll er die kritische Haltung vieler britischer Unternehmen auf einem diplomatischen Empfang mit den Worten „Fuck Business!“ kommentiert haben. Johnson war damals noch Außenminister und hat diese Äußerung später nicht bestritten.