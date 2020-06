Amerikaner Freis : Wirecards einziger Manager mit Glaubwürdigkeit soll jetzt aufräumen

Die Bilanz von Wirecard löst sich in Luft aus. Jetzt muss ein Fachmann in guter Unternehmensführung ran. Was kann Interimschef James Freis noch retten?

Als James Freis vor sechs Wochen zum Vorstand der Wirecard AG berufen wurde, sollte ihm mit Wirkung zum 1. Juli die Aufgabe zufallen, sich um Fragen der guten Unternehmensführung zu kümmern. Das war nach den Vorwürfen um frisierte Bilanzen und einer mehrfach verschobenen Jahrespressekonferenz offensichtlich dringend nötig bei dem Zahlungsabwickler aus dem Münchner Vorort Aschheim. Aber das werde sich schon alles aufklären lassen, hieß es Anfang Mai.

Doch der Ernennung von Freis zum neuen Vorstand für „Integrity, Legal and Compliance“ am vergangenen Donnerstag folgte keine 24 Stunden später nach dem Rücktritt von Markus Braun die Aufwertung zum Interims-Vorstandschef. Auf eine solch steile Hochgeschwindigkeitskarriere hätte der 49 Jahre alte Amerikaner sicher gerne verzichtet. Denn wiederum nur einige Stunden später bestand eine seiner ersten Amtshandlungen darin, über einen gigantischen Betrug rund um seinen neuen Arbeitgeber zu informieren. In der Nacht zum Montag teilte der jetzt von Freis geführte Wirecard-Vorstand mit, dass es die 1,9 Milliarden Euro Treuhandguthaben auf den Konten von zwei philippinischen Banken wahrscheinlich nie gegeben hat.

Eigentlich hätte das Geld aus dem Zahlungsverkehrsgeschäft mit asiatischen Händlern stammen sollen, ein Geschäft, das Wirecard mangels eigener Lizenzen in diesen Ländern mit Partnern abwickelt. Man müsse davon ausgehen, „dass die bisherigen Beschreibungen des sogenannten Drittpartnergeschäfts durch die Gesellschaft unzutreffend sind“, ließ Freis nun bekanntgeben. Und damit nicht genug: „Mögliche Auswirkungen auf die Jahresabschlüsse vorangegangener Geschäftsjahre können nicht ausgeschlossen werden.“

Angeheuert auf sinkendem Schiff

Freis hat offenkundig bei einem Unternehmen angeheuert, dem nicht nur über Nacht ein Viertel der bisherigen Konzernbilanzsumme abhandengekommen ist, sondern das jetzt ums nackte Überleben kämpft. Und er ist der einzige Manager im gesamten Führungsgremium, dem die Kapitalmarktöffentlichkeit abnimmt, nichts mit den obskuren Machenschaften der Vergangenheit zu tun zu haben. An erster Stelle muss Freis nun die Verhandlungen mit 16 Gläubigerbanken führen, die Wirecard jederzeit bestehende Kreditlinien über 1,85 Milliarden Euro kündigen können. Parallel dazu hat er die amerikanische Investmentbank Houlihan Lokey beauftragt, einen Restrukturierungs- und Finanzierungsplan aufzustellen.

Freis kam von der Deutschen Börse zu Wirecard. Dort war er seit 2014 für Compliance, also gute Unternehmensführung, zuständig. Es war seine erste Stelle in Deutschland. Zustande kam sie auf Druck der amerikanischen Regierung. Die einigte sich mit der Deutschen Börse im Herbst 2013 auf eine Strafzahlung von 169 Millionen Dollar wegen der Transaktion iranischer Gelder bei der Deutsche-Börse-Tochtergesellschaft Clearstream. Geschäfte mit dem Iran verstießen allerdings gegen amerikanische Sanktionen. Teil der Vereinbarung war, dass die Deutsche Börse ihre Compliance-Abteilung von damals fünf Mitarbeitern auf rund 20 aufstockte. Und mit Freis präsentierte die Börse zudem einen der amerikanischen Regierung genehmen Kandidaten für die Leitung dieser Abteilung. Freis hatte zuvor unter anderem sieben Jahre für das amerikanische Finanzministerium gearbeitet.

Imageschaden durch Fall Kengeter

Einige seiner Wegbegleiter bei der Börse beschreiben den weiter mit seiner Familie in New Jersey lebenden Manager als wenig greifbar und distanziert, kurz als Einzelkämpfer. Andere loben seine ausgeprägte juristische Expertise, seine Offenheit und Gradlinigkeit. Wenig rühmlich für den sehr gut deutsch sprechenden Freis waren die Insiderhandelsvorwürfe gegen den früheren Börsen-Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter. Eine gescheiterte Einigung mit dem Frankfurter Landgericht führte letztlich zum Rücktritt Kengeters im Herbst 2017. Später kam ein Kompromiss mit Strafzahlungen für Kengeter, aber auch für die Börse wegen verspäteter Ad-Hoc-Mitteilungen zustande. Der Imageschaden war enorm, was bei weitem nicht nur Freis anzurechnen war, aber auch ihm. Auch die Verstrickungen von Clearstream in den Cum-Ex-Skandal sind kein Ruhmesblatt für die Börse.

Seit Februar hat die Börse eine neue Compliance-Chefin. Freis sollte sich um Projekte in Amerika kümmern. Er wollte näher bei seiner Familie sein, hieß es. Wie das nun mit seinem Feuerwehreinsatz bei Wirecard zusammenpasst, ist unklar. Wahrscheinlich hat Freis die Baustelle unterschätzt, auf die er sich nun begibt. Geholt hat ihn der Wirecard-Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Eichelmann, früher selbst Finanzvorstand der Börse. Neu in den Aufsichtsrat von Wirecard soll zudem Hauke Stars einziehen, seit dem Jahr 2012 im Vorstand der Börse. Ihr Vertrag dort endet gerade. Ob die geballte Börsenkompetenz Wirecard am Ende hilft? Es sind jedenfalls alles erfahrene Manager eines Dax-Konzerns, die wissen, was die Grundlagen guter Unternehmensführung sind.