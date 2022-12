Wirecard-Manager vor Gericht : Die Staatsanwaltschaft sieht eine Bande am Werk

Um 9.42 Uhr betritt Markus Braun den Gerichtssaal in der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Laptop unter dem Arm und komplett in Schwarz gekleidet, nimmt er nach einigen strammen Schritten zwischen seinen Strafverteidigern Platz. Schlanker sei er geworden, bemerken Beobachter, die Braun während seiner Zeit als Vorstandschef von Wirecard getroffen haben.

Die Strafjustiz hat die Verhandlung, für die mindestens 100 Termine bis Januar 2024 vorgesehen sind, bewusst in den modernen Gerichtssaal im Münchner Stadtteil Giesing verlegt. Dort können Braun und der Mitangeklagte Oliver Bellenhaus, die beide weiter in Untersuchungshaft sitzen, ohne größere Umwege aus ihren Gefängniszellen in den Gerichtssaal geführt werden. Zudem gelten hier deutlich höhere Sicherheitsvorkehrungen als an anderen Gerichten.