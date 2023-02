Aktualisiert am

Wirecard-Prozess in München: Der Mitangeklagte, Oliver Bellenhaus, betritt am Donnerstag den Gerichtssaal. Bild: dpa

Im Wirecard-Prozess haben die Verteidiger von Markus Braun und Stephan von Erffa, Chefbuchhalter des früheren Dax-Konzerns, den Druck auf den Kronzeugen Oliver Bellenhaus immens erhöht. „Der Angeklagte Bellenhaus ist ein professioneller Lügner“, so gab Brauns Anwalt, Alfred Dierlamm, gleich mit seinem ersten Satz die Stoßrichtung vor.

Wie orchestriert versuchten er und Sabine Stetter, die von Erffa vertritt, die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen mit langen Ausführungen zu erschüttern. Per Widerspruch wollen sie erreichen, dass die Strafkammer die bisherigen Aussagen von Bellenhaus nicht verwerten darf.

Der 49 Jahre alte Angeklagte, der als Statthalter von Wirecard in Dubai das wichtige Drittpartner-Geschäft in Asien verantwortete, hatte im Dezember und Januar vor Gericht umfangreich über die Manipulationen im Wirecard-Konzern berichtet und Braun als auch von Erffa schwer belastet: Der einstige Konzernchef Braun sei in alle Abläufe eingeweiht gewesen.

Kopf einer Betrügerbande?

Auf Bellenhaus‘ Einlassungen in den Vernehmungen baut die Anklage der Staatsanwaltschaft München maßgeblich auf. Danach agierte Braun innerhalb von Wirecard als Kopf einer Betrügerbande, die mithilfe erfundener Geschäfte Banken und Kreditgeber um mehr als drei Milliarden Euro prellten.

Nun schlugen die Verteidiger der Mitangeklagten zurück. „Lügen ein Leben lang, auch nach Wirecard“, attackierte Strafverteidiger Dierlamm den hinter ihm sitzenden Bellenhaus.

Der Kronzeuge soll Aussagen jeweils zu seinen Gunsten an die Aktenlage angepasst und Beweise wie etwa sein Handy, Mails und eine umfassende Transaktionsdatenbank unterdrückt bzw. vernichtet haben, behauptet Dierlamm. Auch ein USB-Stick mit verfahrensrelevanten Chats, die Bellenhaus an seine Strafverteidiger übergeben haben will, sei nie aufgetaucht.

Sabine Stetter warf Bellenhaus zahlreiche rechtsfeindliche Handlungen vor. Mit seiner „Story“ habe er die Staatsanwaltschaft manipuliert und somit den Inhalt der Anklage vorbestimmt. Den „Hass“ auf ihren Mandanten erklärte die Strafverteidigerin damit, dass Bellenhaus bis Prozessbeginn vergeblich auf eine Unterstützung des Mitangeklagten gehofft hatte – um seinen Status als Kronzeuge zu sichern. Doch von Erffa, der als einziger Angeklagter nicht in Untersuchungshaft sitzt, ließ ihm über seine Anwältin eine Absage erteilen.

Dierlamm überzog die Staatsanwaltschaft mit Kritik. „Die Geschichte von Markus Braun als Bandenanführer ist eine Gefälligkeitsaussage ohne jeden Realitätsbezug.“ Die Staatsanwaltschaft applaudiere, ohne ein nachhaltiges Interesse daran zu erfahren, wie es tatsächlich gewesen sei.

Zahlreiche Kontenbewegungen, die auf eine Veruntreuung von Wirecard-Gelder durch Bellenhaus hinweisen würden, seien nicht ausgewertet worden. So soll Bellenhaus 340 Millionen Euro an die in Hongkong ansässige Gesellschaft ,Pittodrie‘ übergeleitet haben – Geld, das laut Brauns Strafverteidigern ursprünglich aus Zahlungseingängen bei Wirecard stammt. Trotz eines Rechtshilfegesuchs hätten sich die Münchner Staatsanwälte nie um die Beschlagnahme des Betrags eingesetzt. Für kommenden Montag wird eine erste Erklärung von Markus Braun erwartet.