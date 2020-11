Untersuchungsausschuss : Stunde der Wahrheit im Fall Wirecard

Mit einem Kracher startet der Bundestags-Untersuchungsausschuss „Wirecard“ an diesem Donnerstag den öffentlichen Teil seiner Arbeit. Erster Zeuge: Markus Braun – der Mann, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, Kopf einer gewerbsmäßigen Betrugsbande zu sein. Bis zuletzt hat sich der frühere Vorstandsvorsitzende des ehemaligen Dax-Konzerns dagegen gewehrt, in Berlin als Zeuge vernommen zu werden.

Am Mittwoch, als in München die Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard AG eröffnet wurde, musste er sich gleichwohl unfreiwillig nach Berlin begeben. Während im Löwenbräukeller 74 Personen etwa 11.500 Gläubiger vertraten, die Insolvenzforderungen von knapp 12,5 Milliarden Euro angemeldet hatten, wurde Braun aus der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen, wo er sich seit dem 23. Juli in Untersuchungshaft befindet, nach Berlin „verschubt“ – mit diesem merkwürdigen Verb wird in dem offiziellen Schriftwechsel der Transport durch die Justizbehörden unter Polizeischutz beschrieben.

Brauns Anwalt Alfred Dierlamm wollte eine Videobefragung anstelle der zwangsweisen Vorführung zur Zeugenvernehmung erreichen. Er machte gesundheitliche Risiken und massive Sicherheitsbedenken der Staatsanwaltschaft geltend, schließlich haben etliche Privatanleger hohe Summen verloren und dürften Braun dafür die Verantwortung geben.

„Kriminelle Bande medienwirksam vorführen lassen“

Zugleich äußerte der Anwalt die Sorge, „dass bei der Vorführung des inhaftierten Beschuldigten weniger Aufklärungsinteressen im Vordergrund stehen, als vielmehr das Spektakel, die kriminelle Bande mit Handschellen und Fußfesseln medienwirksam vorführen zu lassen“, heißt es in seinem Schreiben an den Bundesgerichtshof vom Montag, das der F.A.Z. vorliegt. Braun bot über seinen Anwalt an, im Rahmen einer Videovernehmung sich zwar nicht zu Dingen zu äußern, die in dem Ermittlungsverfahren gegen ihn eine Rolle spielen, „aber sich zu seinen – durchweg völlig unkritischen – Kontakten zu Behördenvertretern und Politik zu äußern“.