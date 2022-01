Vertrauter von Jan Marsalek : Erste Anklage im Fall Wirecard erhoben

Seit eineinhalb Jahren ermitteln Münchner Staatsanwälte im Bilanzskandal rund um die Wirecard AG. Am 10. Dezember 2021 hat die Strafverfolgungsbehörde nun eine erste Anklage gegen einen engen Vertrauten des untergetauchten Wirecard-Vorstands Jan Marsalek vorgelegt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I erklärte am Donnerstag, dass man im Dezember gegen einen Beschuldigten Anklage wegen 26 Fällen des besonders schweren Betrugs, Geldwäsche sowie der Verletzung der Buchführungspflicht erhoben habe. Die Strafverfolger nannten keinen Namen, nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ handelt es sich um den Unternehmer Aleksandar V.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

Gemeinsam mit einem weiteren Beschuldigten sollen V. und Marsalek „spätestens im Jahr 2019“ Vermögen aus der Wirecard-Gruppe herausgezogen und dessen Herkunft über ein installiertes Geldwäschesystem „planvoll verschleiert“ und dann wieder dem Wirtschaftskreislauf zugeführt haben. Bei dem dritten Täter soll es sich um Rami El Obeidi handeln, ehemals Chef des libyschen Geheimdienstes. Die Höhe der veruntreuten Gelder gibt die Staatsanwaltschaft mit mehr als 22 Millionen Euro an.

Geschäftspartner von Marsalek

Aufgabe von V. ist es nach Darstellung der Ankläger gewesen, die Gelder aus dem damaligen Dax-Konzern über eine eigens gegründete Gesellschaft in Empfang zu nehmen – dabei handelte es sich um die IMS Capital Partners GmbH, die V. im Sommer 2016 mit Marsalek gründete. Zweck der Beteiligungsgesellschaft waren Investitionen in deutsche Start-Ups.

Doch die Wirecard-Gelder sollen laut Anklage durch die IMS Capital hindurchgeschleust und als erzielte Beteiligungserlöse wieder an V. als Geschäftsführer gegangen sein. Der leitete sie dann an seine Komplizen weiter. Doch auch in dieser Vereinbarung soll V. seinen eigenen Vorteil gesucht haben. Mindestens 8 Millionen Euro soll er für private Zwecke abgezweigt haben, um damit eine Immobilie in München zu kaufen und eigene Family Offices in der Schweiz zu finanzieren.

Über die Zulassung der ersten Anklage im Wirecard-Umfeld muss nun eine Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht München I entscheiden. Im Fall einer Verurteilung könnte V. eine mehrjährige Haftstrafe erwarten. Im Online-Handel ist der Münchner kein Unbekannter: Sein erstes Unternehmen gründete er 2002, später entwickelte er für den TUI -Konzern eine E-Commerce-Strategie und machte Karriere. In Vernehmungen von Wirecard-Mitarbeitern ist sein Name immer wieder im Zusammenhang mit Beraterverträgen genannt worden. V. soll hohe Honorare bekommen haben, nach F.A.Z.-Informationen auch für den zwischenzeitlich insolventen Lieferdienst Getnow sowie die Goomo Holding. An letztgenannter Gesellschaft aus Indien war Wirecard mittelbar beteiligt.

Widersprüchliche Aussagen

Der damalige Dax-Konzern hatte am 18. Juni 2020 eingeräumt, dass 1,9 Milliarden Euro Treuhandvermögen in Manila nicht nachgewiesen werden können. Eine Woche später musste Wirecard Insolvenz anmelden. Die Frage, wie viel Geld tatsächlich auf den Treuhandkonten war, ist sehr bedeutsam für die Ermittlungen. Der damalige Wirecard-Vorstand um den Vorsitzenden Markus Braun führte stets an, dass das sogenannte Third Party Acquiring (TPA), also das Drittpartnergeschäft, bei dem Zahlungsdienstleister mehr als ein Viertel der Bilanzsumme ausgemacht habe. Ende vergangenen Jahres äußerte aber der Insolvenzverwalter Michael Jaffé erhebliche Zweifel an dieser Darstellung. Nachdem er Einblicke in die Kontoauszüge der Treuhandbanken in Singapur hatte, zeigte er sich überzeugt, dass das TPA-Geschäft nicht existierte, jedenfalls nicht in der angegeben Höhe. Das von Wirecard bilanzierte Vermögen in Milliardenhöhe sei „schlicht erfunden“, erklärte Jaffé.

Marsalek ist seit der Milliardenpleite auf der Flucht und wird in Russland vermutet, Braun sitzt in der Justizvollzugsanstalt Augsburg in Untersuchungshaft und wartet nach mehreren Haftprüfungen bisher vergeblich auf seine Freilassung. Der 53 Jahre alte, frühere Wirecard-Chef behauptet, dass es das TPA-Geschäft wirklich gegeben habe, die Erträge daraus aber von einer kriminellen Bande gestohlen worden seien.

Die Münchner Strafverfolger sehen Braun allerdings als Kopf dieses Systems, das geprägt war „von Korpsgeist und Treueschwüren gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden.“ Sie werfen ihm und anderen ehemaligen Wirecard-Managern bandenmäßigen Betrug vor. Mit einer Anklage wird noch im ersten Quartal dieses Jahres gerechnet.