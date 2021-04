Wirecard-Skandal : Das sind die Lehren aus dem Untersuchungsausschuss

Die Pleite des Dax-Konzerns Wirecard ist der größte Finanzskandal der deutschen Geschichte. Was muss passieren, damit so etwas nicht noch mal passiert? Ein Gastbeitrag.

Wirecard galt als deutsche Antwort auf das Silicon Valley. Sie endete als größter Finanzskandal der Bundesrepublik. Ein Start-up aus dem Industriegebiet Aschheim bei München wird zum Dax-Konzern mit einem Börsenwert von über 20 Milliarden Euro, die dahinschmolzen. Damit leider auch die Lebensersparnisse vieler Anlegerinnen und Anleger.

Er hätte einen solchen Skandal „überall erwartet, nur nicht in Deutschland“, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wenige Tage nach der Insolvenz des Unternehmens. Diese Einschätzung war angesichts des Diesel-Skandals oder des Steuerbetrugs durch Cum-Ex-Geschäfte schon damals befremdlich.

Doch zehn Monate später und nach mehr als siebzig Zeugenbefragungen im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages erscheint Altmaiers Äußerung geradezu absurd. Denn dieser Skandal ist kein Betriebsunfall. Es war eine Mischung aus industriepolitischer Abstiegsangst, stümperhafter Aufsicht und einem Amigo-System ehemaliger Unionspolitiker, die sich ihre politischen Kontakte versilbern ließen, die direkt ins Fiasko führte.

Die Sehnsucht nach einem deutschen Tech-Giganten

Nach der Finanzkrise entstand in Finanz- und Wirtschaftsministerien die Haltung, Deutsche könnten zwar gute Maschinen bauen, aber keine Algorithmen und kein Big Data. Als dann Apple und Alibaba die Welt eroberten und immer mehr Menschen im Internet bezahlten, wuchs die Sorge, dass aus dem Land der Ingenieure ein Industriemuseum werden könnte. Entsprechend rollten Politiker und Aufseher dem vermeintlichen Tech-Wunder Wirecard den Teppich aus.

Dabei steckte das Unternehmen bereits vor der Erfindung des sogenannten Drittpartnergeschäfts in Asien, mit dem Wirecard nicht existierende Umsätze und Gewinne vortäuschte, im kriminellen Sumpf. Ob bei illegalen Geldflüssen für Online-Glücksspiel in Amerika oder bei der Abzocke mit Online-Dialern durch Pornowebsites – Wirecard verdiente überall mit. Dennoch galt Wirecard als deutsches Technologie-Wunder. Nur vor dem Hintergrund dieses Wunschdenkens, gepaart mit Ignoranz, ist zu erklären, was am Morgen des 15. Februars 2019 passierte.

Das Leerverkaufsverbot der Aufsicht war ein Gütesiegel

Ein Rechtsanwalt der früheren Kanzlei Bub Gauweiler rief bei der Staatsanwaltschaft München an. Jan Marsalek, der mittlerweile mit weltweitem Haftbefehl gesuchte Wirecard-Vorstand, habe ihn über einen Erpressungsversuch der Nachrichtenagentur Bloomberg in Kenntnis gesetzt. Demnach wolle Bloomberg Wirecard erpressen und verlange sechs Millionen Euro. Andernfalls werde man ein Angebot der „Financial Times“ annehmen und in die negative Berichterstattung über Wirecard einsteigen.

Als Kronzeugen dieser angeblichen Erpressung diente neben Marsalek ein britischer Drogendealer. Für die Staatsanwaltschaft München waren diese Informationen „ernst zu nehmen“. Sie übermittelte sie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), die daraufhin eine Bedrohung für das Marktvertrauen in Deutschland konstruierte, um Wetten auf fallende Kurse zu verbieten. Ein solches Leerverkaufsverbot für ein einzelnes Unternehmen gab es in Deutschland noch nie. Marsalek war es tatsächlich gelungen, Wirecard ein Gütesiegel der deutschen Finanzaufsicht zu besorgen. Damit konnte das Unternehmen sich weitere Geldmittel von Investoren besorgen, die dann allesamt in dunkle Kanäle abflossen.