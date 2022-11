Institut für Weltwirtschaft : Wird Moritz Schularick nächster IfW-Präsident?

Am Kieler Institut für Weltwirtschaft bahnt sich eine Entscheidung an, wer der nächste Präsident wird. Nur noch ein Kandidat ist im Rennen.

Seit über einem Jahr wird das renommierte Institut für Weltwirtschaft in Kiel kommissarisch geführt. Jetzt steht die Entscheidung bevor, wer in Zukunft die Präsidentschaft übernimmt. Der zurzeit einzige verbliebene Kandidat ist der Bonner Ökonom Moritz Schularick. Am 17. November wird Schularick in Kiel einen Bewerbungsvortrag halten. Danach soll nach F.A.S.-Informationen zügig eine Entscheidung getroffen werden, ob er den Präsidentenposten bekommt oder die Suche weitergeht.

Derzeit liegt die wissenschaftliche Leitung des Instituts interimsweise in den Händen des Außenhandelsexperten Holger Görg und des Konjunkturfachmanns Stefan Kooths. Der bisher letzte ordentliche Präsident des IfW war bis 2021 der Österreicher Gabriel Felbermayr. Er hat das Institut auch aus familiären Gründen schon nach zweieinhalb Jahren im Amt verlassen und die Leitung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien übernommen. Seitdem zieht sich die Suche nach einem Nachfolger hin.

Der 1975 geborene Makroökonom Schularick gehört zu den international profiliertesten deutschen Volkswirten seiner Generation. In seiner Forschung hat er sich bisher viel mit Finanzkrisen beschäftigt, zuletzt aber auch mit der Vermögensungleichheit in Deutschland und den Vereinigten Staaten. 2021 gewann er den Leibnizpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft, einen der wichtigsten deutschen Wissenschaftspreise.

In den vergangenen Jahren hat sich Schularick aber auch vermehrt in wirtschaftspolitische Debatten eingemischt, wie es von ihm auch als IfW-Präsident erwartet würde. Im vergangenen Jahr erschien sein erstes populärwissenschaftliches Buch, „Der entzauberte Staat“, in dem er die deutsche Bürokratie in der Corona-Pandemie kritisiert. Im März dieses Jahres gehörte Schularick zu der Gruppe von Ökonomen, die sich für ein sofortiges Gasembargo gegen Russland starkmachten und argumentierten, die deutsche Volkswirtschaft könne dies verkraften.

Im Mittelpunkt der Forschung in Kiel steht traditionell die Globalisierung. Dem Thema kam wegen Lieferengpässen, Handelskriegen und der Sorge um die Abhängigkeit von Russland und China zuletzt besondere öffentliche Aufmerksamkeit zu. Ein neuer Präsident hätte also reichlich Anlass, die Expertise des Instituts in die Debatte einzubringen.

Das IfW ist das älteste unter den namhaften deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten. Gegründet wurde es schon 1914 als „Königliches Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft“. Sein erster Leiter, der Ökonom Bernhard Harms, war eine wichtige Stimme in den Wirtschaftskrisen der Zwischenkriegszeit. Auch nach dem Krieg stießen Präsidenten des IfW immer wieder wirtschaftspolitische Debatten an. Einige von ihnen gehörten auch dem Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen an.