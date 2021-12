Wohlstand in Deutschland : Die Kraft des Fortschritts

Am Ende dieses Jahres blicken viele Menschen auch in wirtschaftlicher Hinsicht sorgenvoll in die Zukunft. Die Pandemie hält die Menschen in ihrem Griff, Störungen in den globalen Lieferketten tragen zu seit Jahrzehnten nicht gekannten Engpässen in der Versorgung mit Gütern bei, die Inflation erhebt zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder ihr Haupt, und die wirtschaftlichen Folgen der Bekämpfung des Klimawandels lassen sich noch gar nicht absehen.

Die für den wirtschaftlichen Ausblick in den kommenden Jahren erkennbaren Risiken sollen nicht bestritten werden. Aber am Ende dieses für viele Menschen schwierigen Jahres sei doch daran erinnert, dass in langfristiger Betrachtung der technische Fortschritt die mächtigste Kraft in der wirtschaftlichen Entwicklung der Menschheit gewesen ist.