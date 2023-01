Energiewende : Wird der Strom bald rationiert?

Peter Altmaier hat sich an dem Thema damals die Finger verbrannt: Anfang 2021 war es, als die Zeitungen schrieben, der CDU-Politiker, zu jener Zeit noch Bundeswirtschaftsminister, wolle Berufspendlern quasi ferngesteuert den Strom abstellen, wenn sie ihr Elektroauto nach Feierabend daheim wieder aufladen wollen. Der Saarländer wollte damit präventiv eine Überlastung des Stromnetzes verhindern, wenn abends um sieben alle gleichzeitig zum Ladekabel greifen.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Groß war der Aufschrei der Empörten, die Autoindustrie wetterte gegen staatlich verordnete Stromsperren für Elektromobilisten – und Altmaier legte umgehend den Rückwärtsgang ein: Der Plan sei ohne seine Billigung veröffentlicht worden, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. So richtig glaubhaft klang das nicht.

Altmaier war damit erst einmal aus dem Schneider. Das Problem einer drohenden Überlastung des Stromnetzes aber ist nicht nur geblieben, es ist seit 2021 noch drängender geworden. Schätzungen zufolge wurde zum jüngsten Jahreswechsel die Marke von einer Million rein elek­trisch betriebener Autos geknackt, das sind mehr als dreimal so viele wie vor zwei Jahren. Der Absatz elektrischer Wärmepumpen wiederum ist in den ersten drei Quartalen 2022 um mehr als 40 Prozent gestiegen. Und landauf, landab schrauben Installateure im Akkord neue Photovoltaikanlagen auf die Dächer.

Der politisch gewollte und forcierte Boom bei E-Autos, Wärmepumpen und Solarmodulen bringt die lokalen Stromnetze in den Städten und auf den Dörfern an ihre Leistungsgrenzen, warnt die Energiewirtschaft. „Die Anträge für den Anschluss neuer Anlagen gehen durch die Decke, und wir gehen davon aus, dass die Steigerungsraten noch wachsen werden“, sagt Thomas König, Vorstand des Düsseldorfer Energiekonzerns Eon.

Sein Unternehmen betreibt in Deutschland ein Stromnetz von knapp 700 000 Kilometer Länge, das entspricht rechnerisch fast einmal der Entfernung zum Mond und zurück. Zwölf Millionen Endkunden beliefert Eon hierzulande mit Elektrizität, der Konzern ist damit mit Abstand die Nummer eins im Stromvertrieb. König ist seit fast drei Jahrzehnten im Geschäft, ein so verrücktes Wachstum wie derzeit hat er noch nicht erlebt.

Wartezeiten von bis zu acht Monaten für den Anschluss ans Netz

Das Volumen neu installierter kleiner Photovoltaikanlagen, die Eon an sein Netz anschließen soll, ist in den vergangenen zwei Jahren um drei Viertel gewachsen, noch größer ist die Zunahme bei kommerziellen Wind- und Solarparks. Hinzu kamen 2021 allein bei Eon rund 100.000 neue Ladestationen für Elektroautos. Die Kunden müssen teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen, bis ihre neuen Anlagen angeklemmt werden. „Das können acht Wochen sein, wenn sie Pech haben auch acht Monate“, räumt König ein.

Die lokalen Stromnetze drohten zum Nadelöhr für die Energiewende zu werden, sagt Krzysztof Rudion, Professor für Energieübertragung an der Technischen Universität Stuttgart: „Der Ausbau des Verteilnetzes hält einfach nicht Schritt mit dem Boom der Wärmepumpen, Elektroautos und Solaranlagen.“ Die Folgen können gravierend sein. Lokale Stromausfälle, die in Deutschland bisher sehr selten sind, könnten schon in wenigen Jahren weitaus häufiger vorkommen. „Dann fliegt in der Trafostation die Sicherung raus, und in der betroffenen Straße ist der Strom weg“, sagt Rudion.