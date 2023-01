Minister fordert : Wird das Mindesthaltbarkeitsdatum abgeschafft?

Ein Verbraucherschutzminister will das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmitteln abschaffen. In Berlin stößt das grundsätzlich auf Interesse – zuständig seien jedoch andere.

Der neue Vorsitzende der Verbraucherschutzministerkonferenz will das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) streichen. „Das Mindesthaltbarkeitsdatum muss in seiner bestehenden Form abgeschafft werden, denn es ist noch immer ein Grund dafür, dass zu viele Lebensmittel weggeschmissen werden“, sagte der CDU-Politiker Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg. Zum Jahreswechsel hat Hauk den Vorsitz der Konferenz der Landesverbraucherschutzminister übernommen. Sein Ministerium kündigte einen entsprechenden Antrag an, eine Lösung müsse jedoch auf Bundes- und EU-Ebene gefunden werden.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Seit 1981 müssen Lebensmittelhersteller auf verpackte Lebensmittel ein Mindesthaltbarkeitsdatum drucken. Zuletzt gab es an dieser Praxis vermehrt Kritik. Rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen nach den Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums in Deutschland jährlich im Müll. 59 Prozent dieser Abfälle stammten von Privathaushalten – statistisch macht das rund 78 Kilogramm pro Person. Mit Kampagnen wie „Zu gut für die Tonne“ wirbt die Politik dafür, dass die Bürger sich stärker auf die eigenen Sinne als auf das aufgedruckte Datum verlassen und auch „abgelaufene“ Lebensmittel noch essen. Doch zumindest in Baden- Württemberg sieht man offenbar die Zeit reif für weitergehende Maßnahmen.

Druck auf Özdemir

Wie die Alternative zum Mindesthaltbarkeitsdatum aussehen soll, weiß Hauk selbst noch nicht so genau. Eine Möglichkeit sei, das Mindesthaltbarkeitsdatum durch das Produktionsdatum zu ersetzen, sagte er dem SWR, der zuerst berichtet hatte. Gegenüber der F.A.Z. sprach Hauk jetzt auch von einer „geeigneteren Be­zeichnung“, beispielsweise einem „Qualität garantiert bis“. Der Begriff Mindesthaltbarkeitsdatum rufe die Assoziation hervor, dass Lebensmittel nach Ablauf un­genießbar seien. Deshalb sei der Be­griff „ungünstig gewählt“, so Hauk.

Der Landesminister versucht mit seinem Vorstoß, Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne), der ebenfalls aus Baden-Württemberg kommt und als Kandidat für die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ge­handelt wird, unter Druck zu setzen. Der Bund solle „seiner Verpflichtung nachkommen und im Hinblick auf die Vermeidung von Lebensmittelabfällen das Mindesthaltbarkeitsdatum überprüfen“, sagte Hauk in Richtung Özdemir.

Letzterer hatte sich kürzlich zu einem anderen Aspekt ge­äußert. Nach dem Willen von Özdemir soll das sogenannte Containern, das Herausholen von Lebensmitteln aus den Mülltonnen von Supermärkten, nicht mehr be­straft werden. Hauk lehnt das ab. „Wir müssen uns nicht über Essen Gedanken machen, das in der Tonne liegt, unser Ziel muss es sein, dass es dort gar nicht erst landet.“

EU-weite Regeln

Eine Sprecherin von Özdemir zeigte sich in puncto Mindesthaltbarkeitsdatum offen für Änderungen. „Das BMEL setzt sich für eine Anpassung der Regelungen zum Mindesthaltbarkeitsdatum ein, um Le­bensmittelverschwendung zu reduzieren“. Die Vorschriften seien allerdings EU-weit einheitlich geregelt. Nur für be­stimmte Lebensmittel gebe es Ausnahmen. „Änderungen an dieser Ausnahmeliste kann nur die EU-Kommission vornehmen.“ Diese habe eine Überarbeitung der besagten Liste unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse aus der Verbraucherforschung auch schon angekündigt. „Das BMEL unterstützt die EU-Kommission bei ihrem Vorhaben.“

Tatsächlich wurde im Herbst 2021 ein Vorschlag aus Brüssel bekannt, wonach für langlebige Produkte wie Nudeln, Reis, Öl oder Kaffee die Kennzeichnungspflicht mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum entfallen könnte. Verderbliche Lebensmittel würden dann weiter ein Verbrauchsdatum tragen. Diskutiert wurde aber auch darüber, nur an der Formulierung etwas zu än­dern, auf der Verpackung stärker darauf hinzuweisen, dass Produkte oft auch nach Ablauf des Datums noch genießbar sind. Der Discounter Aldi Süd druckt etwa auf seine Frischmilchverpackungen schon seit einigen Jahren den Hinweis „Riech mich! Probier mich! Ich bin häufig länger gut!“, um die Verbraucher zu sensibilisieren.

Eine teilweise Abschaffung des umstrittenen Datums könnte sich auch der Handelsverband Lebensmittel vorstellen. „Bei lange haltbaren Lebensmitteln wie Teigwaren oder Konservenprodukten könnte es durchaus Sinn ergeben“, sagt Haupt­geschäftsführer Franz-Martin Rausch. Er fügt aber hinzu: „Das MHD ersatzlos zu streichen und stattdessen das Produktionsdatum auf die Packung zu drucken löst das Problem nicht.“ Ein Laie könne daraus nicht auf die Güte des Produkts schließen. Außerdem spiele das Mindesthaltbarkeitsdatum bei Rückrufen eine wichtige Rolle.