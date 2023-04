Aktualisiert am

Ölpreise ziehen deutlich an

Opec+ kürzt Produktion : Ölpreise ziehen deutlich an

Förderkürzung: Wappen des Ölkartells OPEC am Hauptquartier in Wien Bild: Reuters

Die Öl-Allianz Opec+ hat eine überraschende Drosselung der Ölproduktion angekündigt. Von Mai an dürfte die Produktion damit um rund eine Million Barrel (je 159 Liter) pro Tag niedriger ausfallen. Saudi-Arabien führte das Kartell am Sonntag mit einer Förderkürzung von 500.000 Barrel pro Tag an. Das saudische Energieministerium erklärte, es handele sich um eine „freiwillige Kürzung“, schreibt die saudische Presseagentur.

Andere Mitglieder wie Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Algerien folgten dem Beispiel, während Russland seine Produktionskürzung bis Ende 2023 fortsetzen will. Diese Kürzung war im März in Kraft getreten und sollte eigentlich Ende Juni auslaufen.

Die überraschende Ankündigung ließ den Preis für das Barrel Brent-Nordseeöl um vier Dollar auf zuletzt rund 84 Dollar klettern. Der Preis für amerikanisches Leichtöl (WTI) stieg etwas weniger stark auf knapp 80 Dollar. Mitte März war der Brent-Preis noch unter 73 Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende 2021 gefallen, seitdem aber hatte er aber wieder zugelegt.

BRENT -- -- (--) Deutsche Bank 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Mit der Förderkürzung dürften von Mai an rund eine Million Barrel Rohöl pro Tag weniger auf den Markt strömen als bisher erwartet. Ab Juli wären es dann mehr als eineinhalb Millionen Barrel weniger, da ab diesem Zeitpunkt die russische Förderkürzung hinzukommt. Der Opec+-Verbund aus 23 Staaten besteht aus den Mitgliedern des Opec-Kartells und weitere Ländern wie Russland und hat einen Marktanteil von etwa 40 Prozent.

Überraschend kommt der jetzige Schritt nicht nur, weil Änderungen in der Produktion normalerweise nach fest terminierten Beratungen stattfinden. Darüber hinaus hatten die Opec-Staaten bis zuletzt eine konstante Förderung signalisiert. Der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman hatte noch vor wenigen Wochen betont, die Opec+ wolle ihr Produktionsziel bis Ende des Jahres beibehalten.

Mehr zum Thema 1/

Die Kurse amerikanischer Staatsanleihen gaben in der Folge nach, weil ein höhere Ölpreis Anleger befürchten lässt, dass dadurch neuer Inflationsdruck entsteht und somit die Zinsen weiter steigen könnten. Die höheren Ölpreise schafften ein schwieriges Umfeld für europäische Unternehmensanleihen, heißt es von der Unicredit. Die schwächere Entwicklung des Bundfutures dürften kurzfristig den Appetit auf Anleihen im Allgemeinen dämpfen.

Auf die Aktienkurse wirkte sich die Förderkürzung weniger stark aus. Der japanische Nikkei-Index stieg im Gefolge einer am Freitag starken Wall Street um 0,5 Prozent, Hongkongs Hang-Seng-Index gab nach.

Während der Terminhandel für Wall Street aktuell noch eine gut behauptete Eröffnung signalisiert, begann der deutsche Aktienmarkt den Handel 0,2 Prozent tiefer.

Die Analysten von Goldman Sachs hoben ihre Prognose für den Preis von Brent für das Ende des Jahres auf 95 Dollar für das Barrel und für 2024 auf 100 Dollar an. „Die heutige überraschende Kürzung steht im Einklang mit der neuen Opec+-Doktrin, präventiv zu handeln, weil sie dies ohne signifikante Verluste von Marktanteilen tun können“, teilte Goldman Sachs mit. „Diese Kürzung ist zwar überraschend, spiegelt aber wichtige wirtschaftliche und wahrscheinlich auch politische Erwägungen wider.“