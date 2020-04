Aufruf in der Corona-Pandemie : Wir brauchen eine vierte europäische Säule

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Diese erste Reaktion an der Front war unerlässlich. Aber wir müssen jetzt noch einen Schritt weitergehen, um die Krise zu stoppen, die Unternehmen zu schützen, die Arbeitnehmer zu schützen und dann bald, Land für Land, die industrielle Basis und den Binnenmarkt der Union neu anzukurbeln.

Es liegt natürlich an jedem Mitgliedstaat, seinen eigenen Schutzschild zu entwerfen und die Höhe der Beträge zu bewerten, die zusätzliche Anleiheemissionen auf den Märkten erforderlich machen werden. Kein europäischer Staat hat aufgrund der jeweiligen finanziellen Situation die Mittel, einen solchen Schock allein zu bewältigen, ohne zusätzliche Schulden zu machen. Kein einziger.

Um diese Frage der Finanzierung, die im Mittelpunkt der Herausforderungen für die Union steht, zu beantworten, müssen wir uns von drei Grundsätzen leiten lassen:

1. Kein Land soll ausgelassen werden.

2. Keine Wirtschaft darf ein isoliertes Opfer der Pandemie sein.

3. Alle Mitgliedstaaten müssen unter vergleichbaren Bedingungen fairen Zugang zu der zur Finanzierung ihrer Pläne erforderlichen Verschuldung haben.

Eines ist sicher, der Gesamtfinanzierungsbedarf der 27 Mitgliedstaaten muss in einem angemessenen Verhältnis zu den Beiträgen stehen. So stellt beispielsweise allein der Plan des Deutschen Bundestages, zusätzlich 356 Milliarden Euro auszugeben, 10 Prozent seines BIP. Wenn wir von diesen 10 Prozent für die Europäische Union ausgehen, könnte der zusätzliche Finanzierungsbedarf dann in einer Größenordnung von 1500 bis 1600 Milliarden Euro liegen, die direkt in die Wirtschaft fließen könnten.