Fragen und Antworten : Winterurlaub besser in Deutschland – oder sogar absagen?

Die Infektionen in Deutschland nehmen zu. Denken Bürger an Urlaub?

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ja, mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. Der Reisemarktforscher TDA ermittelte für Ende September, dass die Buchungen bei Reiseveranstalter 75 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen. Der Rückstand auf das Normalniveau des Winter 2019/2020 verringerte sich auf 50 Prozent. Durch die Öffnungen von Zielen auf anderen Kontinenten versprechen sich Reiseanbieter zusätzlichen Schub. Jamaika, Kuba und weitere Staaten in der Karibik gelten wegen sinkender Corona-Zahlen neuerdings nicht mehr als Hochrisikogebiete, Thailand und die USA haben für Geimpfte wieder geöffnet. Der Reisekonzern TUI berichtete zur Öffnung der Vereinigten Staaten von einem „deutlichen Nachholeffekt“, Buchungen für Weihnachtseinkäufe in New York oder Badeurlaub in Florida stiegen.

Halten Virologen Fernreisen für vertretbar?

Der Virologe Alexander Kekulé hat sich Anfang November auf der Jahrestagung des Deutschen Reiseverbands (DRV) dazu geäußert. Fernreisen seien „verantwortbar“, sagte er dort. Es gebe keinen Grund mehr, grundsätzlich auf Fernreisen zu verzichten. Einen Freibrief für das Ausschwärmen wollte er dennoch nicht geben. Entscheidend sie stets die Situation am Ziel. Dazu gehöre auch, dass dort ordentliche Hygienekonzepte umgesetzt werden. Er sehe Reiseveranstalter in der Pflicht, dafür zu sorgen. Zugleich räumte Kekulé ein, bei Fernreisen „ein bisschen Bauschmerzen beim Fliegen“ zu haben. Anregungen aus dem Weltluftfahrtverband IATA, auf Flügen 2-G-Konzepte (nur Geimpfte und Genesene an Bord) einzuführen und im Gegenzug die Maskenpflicht fallen zu lassen, hieß er nicht gut. Würden diese umgesetzt, sollten auch Geimpfte weiter von sich aus eine FFP2-Maske tragen.

Was sagt die Bundesregierung zu Reisen?

Das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor Reisen in Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete. Die Kategorie des einfachen Risikogebiets war vor Monaten abgeschafft worden. Für Länder, die in der Vergangenheit dort einzugruppieren waren, gibt es keine generelle Reisewarnung mehr. Allerdings mahnt das Auswärtige Amt zu „besonderer Vorsicht bei allen Reisen“. Wer einen Urlaub unternimmt, solle vorher und während der Reise fortlaufend Informationen zur Pandemie verfolgen.

Welche Reiseziele gelten als Hochrisiko- oder Virusvariantengebiete?

Unter den traditionell populäreren Zielen gelten unter anderem die Türkei und Ägypten als Hochrisikogebiete. Wer einen Urlaub in Antalya oder Hurghada plant, sollte daher beachten, dass das Auswärtige Amt vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ dorthin warnt. Auch die USA fallen – trotz der Öffnung des Landes für geimpfte und genesene Europäer weiterhin als Hochrisikogebiet. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht jeden Freitag eine aktualisierte Liste der Länder und Regionen, aktuell sind 66 Staaten ganz oder in Teilen genannt. Als Virusvariantengebiet ist derzeit kein Land eingestuft.

Sollte der Winterurlaub besser in Deutschland verbracht werden?

Das muss jeder Reisende für sich selbst beantworten. Dass im Ernstfall leichter ärztliche Hilfe zu bekommen ist – auch weil eine Sprachbarriere nicht besteht oder eine Heimfahrt im eigenen Auto möglich ist, spricht für die Inlandsreise. Vor langen Flugreisen sollte auch bedacht werden, dass an Bord die Maske nicht vorübergehend, sondern viele Stunden am Stück getragen werden muss.

Viele andere Länder weisen indes wesentlich niedrigere Inzidenzen auf als hiesige Urlaubsregionen. Mehrere bayerische Landkreise am Alpenrand haben die Schwelle von 800 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner überschritten. Auf den Kanarischen Inseln liegt der Vergleichswert unter 50. In der Dominikanischen Republik in der Karibik liegt die Inzidenz rund um 60, für Thailand wurde zu Wochenbeginn ein Wert von 79 genannt.

Genügt ein negativer Test für den Urlaub? Oder ist eine Impfung nötig?