Wintershall-Chef im Interview : „In Sibirien bibbern wir, damit Sie nicht frieren!“

Herr Mehren, Sie sind im Nebenjob Sprecher des Russland-Arbeitskreises im Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft. Sollte Deutschland im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängen?

Russland und die Ukraine sind unsere Nachbarn. Eine kriegerische Eskalation in Europa wäre für uns alle fatal, und vor allem für die Menschen vor Ort. Wir müssen daher in Kompromissen denken, nicht in Konflikten – und erst recht nicht: in Kriegen! Diese rote Linie darf nicht überschritten werden, von niemandem. Mit wirtschaftlichen Sanktionen ist Menschen jedenfalls selten geholfen, wie die Vergangenheit regelmäßig gezeigt hat. Sie sind nicht im Interesse der Menschen in der Ukraine, nicht der in Russland, in Deutschland oder Europa.