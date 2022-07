Energiewende : Auftrieb von Habeck

Nahezu unbemerkt hat der Wirtschaftsstabilisierungsfonds Ende Juni noch einmal einen Großkredit ausgereicht: 500 Millionen Euro gingen an den Windradhersteller Enercon aus dem ostfriesischen Aurich.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg.





Eigentlich sollte man meinen, dass das Geschäft mit dem Wind in Zeiten der Energiewende eine Goldgrube ist. Tatsächlich aber steckt Enercon in einer Krise, wie auch die meisten anderen Unternehmen der Branche. Lange Genehmigungsverfahren und ein erheblicher Preisdruck haben das Geschäft abgewürgt und Tausende Arbeitsplätze zunichtegemacht. Alle großen Anbieter schreiben Verluste. Der börsennotierte Enercon-Konkurrent Nordex hat in den vergangenen Wochen gleich zwei Kapitalerhöhungen vorgenommen, um wieder genug Liquidität zu haben.

Auf dem Papier läuft der Staatskredit für Enercon unter der Rubrik Corona-Hilfen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, wurde im Frühjahr 2020 von der damals regierenden großen Koalition aufgesetzt, um Unternehmen zu helfen, die der plötzliche Stillstand des öffentlichen Lebens in Existenznot brachte. Knapp zwei Dutzend Unternehmen bekamen insgesamt Hilfe, 9 Milliarden Euro reichte der WSF bis zu seinem Auslaufen Ende Juni aus. Lufthansa, TUI und Galeria Karstadt Kaufhof zählen zu den bekanntesten Unternehmen, die der Fonds gestützt hat.

Große Abhängigkeit von Importen aus dem Ausland

Im Fall Enercon wurden unerwartete Mehrkosten für Material, Transport und Logistik infolge der Pandemie als Gründe angeführt, warum es ohne staatliche Hilfe nicht mehr ging. Den Staatssekretären des Finanz- und des Wirtschaftsministeriums dürfte die Entscheidung leichtgefallen sein. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist schließlich ein Kernanliegen der Ampelkoalition. Auch wenn das in Berlin keiner so deutlich aussprechen mag: Die Hilfe für Enercon ist auch als industriepolitisches Zeichen zu verstehen.

Die jüngsten Zahlen des Bundesverbands Windenergie können Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) nicht gefallen. Im ersten Halbjahr 2022 stagnierte in Deutschland der Bau von Windrädern an Land. Gerade mal 238 neue Windräder wurden installiert, das entspricht in etwa dem Vorjahreswert. Habeck hatte im Dezember gesagt, die Zahlen müssten sich verdreifachen. Anfang Juli haben Bundestag und Bundesrat ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht, mit dem der Ausbau beschleunigt werden soll. Die Bundesländer sollen deutlich mehr Flächen für Windenergieanlagen ausweisen. In so einer Zeit den deutschen Marktführer in diesem Segment nicht zu stützen hätte die Regierung in Erklärungsnöte gebracht.

Enercon gehört einer nach dem Gründer Aloys Wobben benannten Stiftung und hat es deswegen mit der Kapitalbeschaffung schwerer als andere. Zudem steckt das Unternehmen noch mitten in einer Restrukturierung. Die EEG-Novelle im Jahr 2016, mit der nur noch das günstigste Angebot mit einer guten Einspeisevergütung gefördert wurde, war für den Hochpreis-Anbieter eine Zäsur. Hatte das Unternehmen zuvor mehr als 700 Windräder jährlich in Deutschland installiert, konnte man danach die Anzahl an einigen Händen abzählen. Mittlerweile geht es aber wieder aufwärts: 169 Windräder installierte Enercon voriges Jahr in Deutschland, dreimal so viele Projekte wurden im Ausland realisiert. Die installierte Leistung liegt mit 2500 Megawatt zwar noch weit unter dem bisherigen Spitzenwert von 3500 Megawatt, aber die Wachstumsraten waren zuletzt zweistellig. In diesem Jahr will Enercon die Gewinnschwelle erreichen.