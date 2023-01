Offshore-Pläne in den USA : Windräder bauen? Schwerer als gedacht!

In den Ozeanen vor Amerikas langen Küsten stehen ganze sieben Windräder. Fünf helfen bei der Energieversorgung einer kleinen Insel vor Rhode Island. Zwei sind Testpiloten vor der Küste Virginias. Das ist vergleichsweise wenig. In britischen Hoheitsgewässern wurden mehr als 2500 Windräder in den Meeresboden gepflanzt. Rund 1500 stehen in Nord- und Ostsee an der deutschen Küste.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington.

Doch die Regierung der Vereinigten Staaten hegt gewaltige Ambitionen. Bis 2030 sollen Amerikas Offshore-Windfarmen eine Kapazität von 30 Gigawatt haben. Das hat Präsident Joe Biden zum Ziel erklärt. Zum Vergleich: Die weltweite Kapazität liegt bei etwas über 50 Gigawatt. Die führenden Länder sind China (19 Gigawatt), England (12 Gigawatt) und Deutschland (rund 8 Gigawatt).