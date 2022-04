Neue Regeln bei Miete : Wohnen wird bürokratischer

Aktualisiert am

Vermieter und Mieter müssen in diesem Jahr viele neue Vorgaben der Politik beachten. Für manche wird das teuer. Ein Überblick.

Warum ändert sich die Berechnung der Grundsteuer?

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber 2018 dazu aufgefordert, für die Berechnung der Steuer aktuellere Grundstückswerte zugrunde zu legen. Bislang stammen die Einheitswerte im Westen Deutschlands aus dem Jahr 1964, in den östlichen Bundesländern aus 1935. Deshalb werden jetzt die Werte von 2022 ermittelt. Alle Immobilieneigentümer – auch die von Eigentumswohnungen – müssen eine Erklärung für das Finanzamt machen. 36 Millionen Grundstücke in Deutschland werden neu bewertet. Von 2025 an wird die Grundsteuer nach den neuen Werten berechnet.