Großprojekte ziehen sich hin : Stillstand aus Angst vor Wutbürgern

Immer wieder zieht sich der Bau von Flughäfen, Schulen oder Studentenwohnheimen ewig hin. Das liegt an der Bürokratie – aber auch an der Sorge vor dem Hass im Internet.

Der Berliner Flughafen BER in Schönefeld (Brandenburg). Bild: dpa

Großprojekte scheinen in Deutschland ewig zu dauern. Das gilt nicht nur für den peinlichen Stillstand am künftigen Flughafen Berlin-Brandenburg (BER). Spektakulär fortschrittsarm ist auch eine andere Berliner Spezialität: Das Tempelhofer Feld, eine einzigartige gewaltige Grünfläche im Herzen einer an Wohnungen knappen Großstadt. Auch bei Schulen, Flüchtlingsunterkünften und Brücken geht es zu langsam voran. Die Gründe sind vielschichtig, aber es gibt einige gemeinsame Nenner.

Hendrik Wieduwilt Redakteur der Wirtschaft in Berlin, zuständig für „Recht und Steuern“. F.A.Z.

Das deutsche Genehmigungsverfahren ist komplex. Mit Blick auf Infrastrukturvorhaben hat der Bundestag Ende vergangenen Jahres ein „Planungsbeschleunigungsgesetz“ aus dem Bundesverkehrsministerium verabschiedet. Besonders die aufwendigen Umweltverträglichkeitsprüfungen sollen den Bau nicht mehr ausbremsen: Künftig kann eine Baugenehmigung erteilt werden, auch wenn die „UVP“ noch aussteht. Auch der Netzausbau hat ein eigenes Beschleunigungsgesetz bekommen: Mit ihm sollen Höchstspannungsleitungen schneller, transparenter und rechtssicher gebaut werden.