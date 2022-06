Türkei-Tourismus : Deutsche Pauschalurlauber stürmen nach Antalya

Für die von Pandemie, Kriegsfolgen und Inflation gebeutelte Wirtschaft der Türkei ist es ein Lichtblick: Die Touristen kommen zurück, vor allem die Deutschen. Tourismusmanager erwarten, dass die Buchungen aus Deutschland in diesem Jahr die des Vor-Pandemie-Jahrs 2019 übertreffen werden. Das wäre für die Türkei wichtig. Denn viele Reisende aus Russland und der Ukraine bleiben seit dem Kriegsbeginn vor drei Monaten aus. Doch auch hier deutet sich Besserung an.

Nach Zahlen des Tourismusministeriums in Ankara sind im April mehr als dreimal so viele Ausländer in die Türkei eingereist wie im Vorjahresmonat. Nicht alle sind klassische Touristen. Unter den 2,57 Millionen Gästen finden sich auch Geschäftsleute und Grenzgänger aus Nachbarstaaten wie Bulgarien und Iran, die mal eben zum Einkaufen über die Grenze kommen. Bulgaren und Iraner liegen in diesem Jahr auf Platz zwei und drei. Platz eins markieren Deutsche. Jeder Siebte an der Passkontrolle zeigte im April einen deutschen Ausweis vor.

Reiseveranstalter sehen einen Trend. Deniz Ugur, der Vorstandsvorsitzende der Bentour Reisen AG, eines der großen Türkeireisespezialisten im deutschsprachigen Raum, erwartet, das Ergebnis von 2019 werde übertroffen. „Die Buchungszahlen der Veranstalter liegen derzeit um 30 bis 35 Prozent über dem Wert von 2019“, sagt er der F.A.Z.

Die Türkei braucht Touristen mehr denn je

Damals zählte die Türkei allein 5 Millionen Besucher aus Deutschland. Die meisten waren klassische Pauschalurlauber, die Entspannung am Strand mit Rundumversorgung erwarten. Doch gingen in die Statistik auch Hunderttausende Geschäftsreisende ein und Städtetouristen, die für ein verlängertes Wochenende nach Istanbul flogen.

Doch in diesem Jahr könnten allein die Pauschalurlauber aus Deutschland auf dem Weg nach Bodrum und Antalya die Marke von 5 Millionen knacken, glaubt Ugur. „Das ist gigantisch.“ Damit käme man wohl an die Rekordzahlen des Jahres 2015 mit 5,6 Millionen Türkeireisen heran. Es war das letzte Jahr vor politischen und anderen Wirren, die den deutschen Türkeitourismus dann dämpften.

Für die Türkei wäre das Wiedererstarken des Tourismussektors ein Segen. Denn die Tourismuswirtschaft trägt in normalen Zeiten rund ein Siebtel zum Bruttoinlandsprodukt bei, Gaststätten und Hotels bieten 1,5 Millionen Arbeitsplätze. Vor allem: Touristen bringen dem Staat wichtige Deviseneinnahmen.

Die Inflation steigt weiter

Die hatten sich im vergangenen Jahr zwar auf annähernd 25 Milliarden Dollar verdoppelt, doch lagen sie immer noch weit unter der Rekordsumme von 34,5 Milliarden Dollar des Jahres 2019. Den Betrag würde Tourismusminister Nuri Ersoy in diesem Jahr gerne erreichen, besser noch: übertreffen.

Denn die Verteuerung der Energie-, Rohstoff- und Getreideimporte schlägt eine große Lücke in die Leistungsbilanz der Türkei. Das passiert in genau dem Moment, in dem das Land versucht, das Defizit mit verstärkten Exportanstrengungen zu verkleinern. Dabei soll die gezielte Abwertung der Lira helfen, auch wenn dies im Inland die zuletzt auf 70 Prozent im Jahresvergleich hochgeschnellte Inflation weiter anheizt.

Immerhin können Touristen davon in Teilen profitieren. So sagt Ahmet Aras, der Bürgermeister von Bodrum, einem beliebten Urlaubsziel an der Ägäisküste: „Wir sind jetzt wirklich ein günstiges Reiseziel. Nicht nur Bodrum, sondern die Türkei selbst ist durch die schwache Lira wieder zu einem sehr attraktiven Reiseziel geworden.“