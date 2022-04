Ringen um Gas-Embargo : Und dann ist der Ofen aus

Der ukrainische Botschafter in Berlin will es. Zwei No­belpreisträger aus den Vereinigten Staaten wollen es. Und auch unter deutschen Ökonomen gibt es Forderungen nach ei­nem sofortigen Energieembargo gegenüber Russland. Doch bislang laufen diese Rufe ins Leere. In Berlin gibt es eine große Koalition für einen schrittweisen Ausstieg aus den Energieimporten aus Russland. Was Kohle und Öl betrifft, ist die Abhängigkeit schon deutlich geringer ge­worden.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Heikel ist vor allem das Thema Gas: 40 Prozent der Importe stammen aus Russland. Nicht nur die Parteien, auch Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften sind sich einig: Das Risiko, dass Deutschland im Fall eines Em­bargos in eine Krise stürzen würde, ist zu groß.