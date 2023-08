In Halle ist die Wohnungswelt noch in Ordnung. Klara Geywitz steht am Montagmittag in einer Wohnung der Genossenschaft Bauverein Halle & Leuna, die gerade mit Unterstützung durch staatliche Fördermittel saniert wurde. Drei Zimmer, große Küche, Tageslichtbad und zwei Balkone: Für eine Nettokaltmiete von 7,50 Euro je Quadratmeter werden hier bald Mieter einziehen. „Wirklich sehr schön“, lobt die Bundesbauministerin und SPD-Politikerin. Im Innenhof wuchert eine Blumen- und Gräserwiese, die Insekten schützen und mit Hitze besser fertig werden soll als der klassische Rasen.

„Die Kleinstadt ist der neue Sehnsuchtsort der Deutschen“, hat Geywitz kurz zuvor dort unten gesagt. „Deshalb bin ich auch ein großer Fan von Volker Wissing.“ Nun sind Fanbekundungen innerhalb der Ampelkoalition derzeit eher selten. Und der Begriff Kleinstadt passt im Fall von Halle auch nicht so ganz.

Aber das 49-Euro-Ticket, die Flatrate für den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland, ist die große Hoffnung von Geywitz, um die Wohnungsnot in Deutschland zu entzerren. In Berlin arbeiten, aber in Halle wohnen, warum nicht? Vor allem, wenn auch Homeoffice möglich ist? Die Bauministerin wirbt schon seit längerem dafür, den Leerstand in Deutschland besser zu nutzen. Ihre diesjährige Sommerreise beginnt nicht ohne Grund in Ostdeutschland, wo der Leerstand besonders hoch ist.

Zumindest ein Signal hätte sie gerne

Mit einem anderen Kabinettskollegen läuft es dagegen nicht ganz so rund. Wenn an diesem Mittwoch wie geplant das Kabinett das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP) beschließt, werden die von Geywitz geforderten besseren Abschreibungsmöglichkeiten für den Bau von Mietwohnungen darin wohl fehlen. Nicht nur, weil das Geld im Haushalt knapp ist. Lindners Berater, der frühere „Wirtschaftsweise“ Lars Feld, hält eine solche Maßnahme derzeit für kontraproduktiv. Anreize für mehr Neubau könnten das Bemühen der EZB konterkarieren, durch höhere Zinsen die Inflation zu senken, argumentierte Feld am Dienstag in einem Gastbeitrag in der F.A.Z. „Dieser Wirkungskanal sollte nicht beeinträchtigt werden.“

Für die SPD ist das ein Problem. Sie war es, die im Wahlkampf 400.000 neue Wohnungen im Jahr in Aussicht stellte später in den Koalitionsvertrag verhandelte. Inzwischen ist der Bedarf wegen der vielen Flüchtlinge noch gestiegen, auf 500.000 bis 600.000, wie Geywitz selbst sagt. Fertig wurden im vergangenen Jahr aber nicht einmal 300.000 Wohnungen. Und die Bauwirtschaft erwartet wegen der gestiegenen Kosten einen weiteren Rückgang in Richtung 250.000, womöglich auch nur 200.000.

Geywitz hätte jetzt gerne zumindest ein Signal, dass – wenn nicht im Wachstumschancengesetz, dann auf anderen Wegen – Anreize für mehr Neubau kommen. Von einem Maßnahmenpaket ist die Rede, das im Lauf der kommenden Wochen vereinbart werden soll. In der Diskussion sind unter anderem zinsgünstigen Kredite für den Wohnungsbau. Noch sind das aber nur Hoffnungswerte.