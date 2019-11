Energie und Verwaltung : Wien macht mit der Blockchain Ernst

Aktualisiert am

Tradition und Moderne: Das Viertel Zwei in Wien lockt nicht nur mit der Trabrennbahn – hier laufen auch spannende Feldversuche mit der Blockchain-Technologie. Bild: Imago

Katharina Laggner testet derzeit, was in wenigen Jahren in ganz Europa Alltag sein soll. Im Viertel Zwei im Zweiten Wiener Bezirk entsteht eine der ersten Energiegemeinschaften Europas. Dort kann sie vom Balkon aus die Trabrennen auf der Rennbahn Krieau mitverfolgen. Nicht nur das mögen die Anrainer des hippen Stadtteils, der vor zehn Jahren entstand. Sie haben einen Sinn für Innovation. Hier wird die Demokratisierung der Energiewende geprobt. Es ist ein Zielgebiet für Blockchain-Anwendungen. Dabei geht es um eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, Blöcke genannt, die mittels kryptographischer Verfahren miteinander verkettet sind. Sie erlaubt die dezentrale Speicherung von Daten ohne Mittelsmänner.

Die 38 Jahre alte Beraterin Laggner ist Teil eines Verbunds von rund hundert Menschen, die das System für nachhaltiges urbanes Wohnen der Zukunft probt. Diese Gruppe erzeugt ihre Energie selbst – mit einer Photovoltaik-Anlage. Außerdem teilen sie den Sonnenstrom mit ihren Nachbarn. Künftig bevorraten sie ihn im Quartierspeicher. Zudem kaufen und verkaufen sie die nicht verbrauchte Kilowattstunde an der Strombörse oder geben die Energie für Stromtankstellen im Quartier frei.