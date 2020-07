Umstrittener Wiederaufbaufonds : Die EU muss den Fluch hoher Schulden überwinden

Wenige Tage nach dem Ende des Brüsseler Gipfelmarathons erinnert ein von der Europäischen Zentralbank (EZB) herausgegebenes und von fünf Ökonomen verfasstes Arbeitspapier an unangenehme Wahrheiten über hohe Staatsverschuldungen. Länder mit einer hohen Verschuldung befänden sich in Krisen in der Gefahr, besonders starke Einbrüche ihrer Volkswirtschaften zu erleiden. Diese Länder seien länger an der Nullzinsgrenze gefangen, in ihnen würden private Investitionen durch die hohe Staatsverschuldung kurzfristig wie langfristig verdrängt, sie erlitten in Krisen besonders hohe Einbrüche ihrer Volkswirtschaften, und sie hätten weniger Spielraum, in einer Krise mit expansiver Finanzpolitik gegenzusteuern. Zudem beeinträchtige eine sehr hohe Staatsverschuldung die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten, die im Falle einer sich in hohen Zinsen manifestierenden Vertrauenskrise noch weiter beeinträchtigt würden.

Die Schlussfolgerungen aus der Misere liegen auf der Hand. Sobald die gegenwärtige Krise überwunden ist, müsse die hohe Verschuldung bekämpft werden, heißt es in dem Arbeitspapier. Der gerade beschlossene EU-Fonds könne Ländern mit einer hohen Verschuldung helfen, das Problem anzugehen.

Ob dies gelingt, bleibt indessen fraglich, denn der Fonds wird den Anreiz für hochverschuldete Länder senken, nach der Krise eine nachhaltige Finanzpolitik zu betreiben. Der nach langen und kontroversen Diskussionen von den Staats- und Regierungschefs beschlossene EU-Topf dient, anders als sein Name suggerieren soll, keinem ominösen Wiederaufbau nach der Corona-Krise. Anders als nach einem Krieg hinterlässt das Virus keine physischen Zerstörungen von Wohnraum, Infrastruktur oder Fabriken und Maschinen.

Das Volumen dürfte zunehmen

Im besten Falle eignete sich der Fonds zur Modernisierung europäischer Volkswirtschaften, die in den vergangenen Jahrzehnten falsche wirtschafts- und finanzpolitische Prioritäten gesetzt haben. Aber warum sollten Regierungen plötzlich die richtigen Prioritäten setzen, nur weil sie viel Geld erhalten, von dem ein nicht geringer Teil als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt wird? Zumal die Geldverwendung nicht sehr effizient kontrolliert werden dürfte?

Nein, der Hauptzweck des neuen Fonds besteht darin, einen Beitrag zur Stabilisierung hochverschuldeter Staaten in der Europäischen Union zu leisten. Deshalb muss ein signifikanter Teil der Mittel als Zuschüsse an die Länder verteilt werden. In der Eurozone wären vermutlich mehrere Staaten in den ersten Wochen der Krise an den Rand der Zahlungsunfähigkeit geraten, hätte nicht die Europäische Zentralbank ein großzügiges Anleihekaufprogramm aufgelegt. Aber auf die Dauer wäre es für die hochverschuldeten Länder riskant, sich allein auf die Geldpolitik zu verlassen. Daher brauchten diese Länder, da sie weder auf Privatvermögen ihrer Bürger zurückgreifen noch einen Schuldenschnitt ins Auge fassen wollen, externe Hilfen.

Der EU-Fonds leistet diese Hilfen. Denn er verfestigt bei internationalen Kapitalgebern den Eindruck einer europäischen Solidarität in der Finanzpolitik – also de facto einer gemeinsamen europäischen Haftung für nationale Schulden. Daher dürfte es bei dem aktuellen Volumen des EU-Fonds kaum bleiben. Sollten weitere Belastungen auf die nationalen Haushalte zukommen, etwa in Gestalt von Bankenrettungen, wird der Ruf nach weiteren Zuschüssen aus Europa erschallen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er dann auch erhört wird.