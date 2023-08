Aktualisiert am

Geld gegen Reformen: Nach diesem Motto soll die EU-Wirtschaft mit Geld aus dem Aufbauprogramm umgestaltet werden. Doch Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander – auch in Deutschland.

Am Ende der Verhandlungen: Gipfel der Staats- und Regierungschefs zum Wiederaufbaufonds der EU im Juli 2020 Bild: AFP

Nachdem die EU-Staats- und -Regierungschefs im Juli 2020 das rund 750 Milliarden Euro schwere EU-Corona-Wiederaufbauprogramm beschlossen hatten, sprach Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron von einem „historischen Moment“ und Ratspräsident Charles Michel von einer „kopernikanischen Wende“ in der EU. Sie bezogen ihren Befund vor allem darauf, dass sich die EU erstmals in großem Umfang verschulden würde, was etlichen Politikern und Ökonomen als Grundlegung eines europäischen Bundesstaats galt.

Weniger Beachtung fanden damals die weitreichenden wirtschaftspolitischen Konsequenzen des Programms. Die von der EU am Markt aufgenommenen Gelder sollten und sollen – teils als Zuschüsse, teils als Kredite – nach einem Bedürftigkeitsschlüssel an die Mitgliedstaaten weitergereicht werden. Diese sollen ihre Wirtschaft mit den Aufbau-Mitteln umgestalten und das Geld für diverse Reformprojekte aus den Bereichen „grüner“ Umbau, digitale Transformation, nachhaltiges Wachstum, sozialer und territorialer Ausgleich, Gesundheits- und Krisenprävention sowie Bildungspolitik aus­geben.