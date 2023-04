Freundliche Begrüßung: Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Montag in einem Dorf nahe Kiew Bild: dpa

Robert Habeck ist in die Ukraine gereist. Es wurde für den Bundeswirtschaftsminister auch Zeit. Man muss sich nur die lange Liste seiner Kabinettskollegen anschauen, die es trotz vieler Widrigkeiten vor ihm vermocht haben, nach Kiew zu fahren, dort Zuspruch zu geben und Unterstützung zu versprechen angesichts des Elends und der Verwüstungen, mit denen die russischen Aggressoren das Land seit mehr als einem Jahr überziehen.

Um die Invasoren in Schach zu halten und bestenfalls wieder hinauszuwerfen, braucht das Land vor allem Panzer, Raketen und Munition. Hier ist der Wirtschaftsminister nicht der allererste Ansprechpartner, eher schon in Fragen der finanziellen Unterstützung mit Euro und Dollar, ohne die der Staatshaushalt in Kiew längst zusammengebrochen wäre.

Die Wirtschaft leidet

Denn – und hier kommt der Wirtschaftsminister ins Spiel – die Wirtschaft der Ukraine leidet erbärmlich unter dem Krieg: Um rund ein Drittel ist das Bruttoinlandsprodukt geschrumpft, die Steuereinnahmen sind eingebrochen, die Notenbank druckt bis zur Selbstverleugnung Geld, um Etat und Wirtschaftskreislauf am Leben zu halten.

Wer der Ukraine helfen will, muss ihr weiterhin Geld geben als Zuschuss und Kredit, so wie es der Internationale Währungsfonds wieder zugesagt hat. Aber es würde die staatlichen und halbstaatlichen Geber überfordern, ihnen auch die Verantwortung für die in Zahlen kaum fassbaren Kosten des Wiederaufbaus des geschundenen Landes zu übertragen.

Das geht nur mit dem Kapital, dem Willen und der Entscheidungsfreude privater Unternehmer. Und es geht um weit mehr als nur die Energieversorgung.

Viele Betriebe sind im Land geblieben und investieren. Dass sie auf spätere Gewinne hoffen, ist nicht verwerflich. Hier kann die Bundesregierung helfen, mit Investitionsabsicherungen und einem festen, beharrlichen Druck auf die Partner in Kiew, damit die nicht wieder in einen postsowjetischen Schlendrian aus rechtsstaatlicher Beliebigkeit, Korruption und bürokratischer Behaglichkeit verfallen. Sollte Habecks Reise dazu beigetragen haben, wäre sie doch nicht zu spät gekommen.