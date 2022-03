Habeck und die Energiepolitik : Vom Klimaretter zum Energiebeschaffer

Ausgerechnet Qatar. Das Emirat am Persischen Golf mit der durchwachsenen Menschenrechtsbilanz hat sich der grüne Umweltminister als Ziel für eine seiner ersten größeren Auslandsreisen ausgesucht. Mehr noch: Er bringt Manager der großen deutschen Gasversorger mit, denen er zu Lieferverträgen für Flüssiggas, genannt LNG, verhelfen will – damit es an den Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel, die nun endlich entstehen sollen, auch etwas auszuladen gibt.

Mehr Realitätsschock geht eigentlich nicht, zumindest im Verhältnis zur eigenen Partei. Im Wahlkampf, gut ein halbes Jahr ist es her, hatte seine damalige grüne Ko-Vorsitzende Annalena Baerbock noch verlangt, dem Land die Fußball-Weltmeisterschaft zu entziehen. Und LNG-Terminals galten vielen seiner Parteifreunde als das Böse schlechthin, als Einfallstor für umweltschädliches Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten.

Ein paar Tage vor der Reise sitzt Habeck abends in seinem riesigen Ministerbüro an der Berliner Invalidenstraße, draußen wird es dunkel, die meisten Mitarbeiter sind an diesem milden Vorfrühlingstag schon gegangen, nur seine langjährige Pressesprecherin ist noch da. Er wirkt ernst, sehr ernst, sein schelmisches Grinsen aus Vorkrisenzeiten ist verschwunden, nur ein einziges Mal lacht er in dem Gespräch laut auf, an einer Stelle, von der noch zu reden sein wird.

Hundert Tage ist er jetzt im Amt, hundert Tage, in denen sich die Welt für Habeck so komplett gedreht hat wie vielleicht für kein anderes Regierungsmitglied. Ein Bundeskanzler muss immer damit rechnen, dass er bald von der nächsten Großkrise überrollt wird. Aber für Habeck haben sich die Koordinaten seiner Politik fast komplett verschoben, fürs Erste zumindest.

Anfang Dezember war er angetreten, den Ausstieg des Landes aus den fossilen Energien voranzutreiben, die Kohle zuerst, für eine Übergangszeit womöglich ersetzt durch russisches Erdgas. So hatten es die Grünen in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt, es war ihr wichtigstes Thema, wie für die FDP der Verzicht auf Steuererhöhungen oder für die SPD der höhere Mindestlohn.

Traum weicht der Kriegsrealität

Jetzt ist er zumindest fürs Erste der Mann, der die fossilen Energien aus aller Welt heranschafft, fast um jeden Preis, um die Abhängigkeit von Putins Russland zumindest zu verringern, so schnell, wie es eben möglich ist. In Norwegen war er schon, weitere Reisen sollen folgen. Es geht dabei auch um Steinkohle aus Kolumbien, die grüne Parteifreunde wegen des Abbaus in Indio-Gebieten kürzlich noch „Blutkohle“ nannten. Um Öl aus Saudi-Arabien, das der Minister vorsorglich erst mal nicht besucht. Oder eben um das Flüssiggas aus Qatar.

Auf mittlere Sicht mag der Krieg als Beschleuniger der Erneuerbaren wirken, auch FDP-Chef Christian Lindner spricht jetzt von „Freiheitsenergie“. Für den Moment hilft das wenig. „Kurzfristig ist es in der Tat so, dass ich jetzt fossile Energien besorgen muss“, sagt Habeck. „Ich habe in den letzten Wochen mehr über Öl und über Steinkohle gelernt, als ich jemals gedacht hätte.“