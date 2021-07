Mögliche Koalitionen : Die neuen, alten Schmerzgrenzen der FDP

Nein, für die FDP ist das kein gutes The­ma im Moment. „Herr Lindner kann Ihnen dazu derzeit leider keinen Gesprächstermin anbieten“, heißt es aus der Parteizentrale, auch andere aus dem Führungskreis der Freien Demokraten mauern. Jetzt werde erst einmal Wahlkampf gemacht, sagen sie, nicht über Koalitionsverhandlungen spe­­kuliert, erst recht nicht über liberale Essentials, ohne die Parteichef Christian Lindner und seine Leute in keine Regierung eintreten werden, über rote Linien also, an denen jedes Gespräch über mögliche Bündnisse scheitern muss.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Dabei war es Lindner selbst gewesen, der Mitte Mai auf dem FDP-Wahlparteitag eine solche Linie zog und höhere Steuern kategorisch ausschloss. „Das wird es mit uns Freien Demokraten nicht geben“, sagte er. Für den Fall, dass es nicht jeder verstanden hatte, fügte er noch hinzu: „Ich weiß wohl, was ich sage und wie die Tragweite ist.“ Diese Woche ließ er in einem Interview mit der F.A.Z. auch noch durchblicken, dass er im Falle einer Regierungsbeteiligung das Finanzministerium keinesfalls den Grünen über­lassen wolle, was heißt: nicht seinem Konkurrenten Robert Habeck, der sich für das Ressort bereits in Stellung bringt.