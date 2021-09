Prekäre Lebensverhältnisse : Russlands Armut hinter dem schönen Schein

Bedürftig: Gegen eine kleine Spende bekommen Menschen in Moskau Brot in einem Hilfszentrum. Bild: Katharina Wagner

Dass Russland ein reiches Land ist, wird nirgends so deutlich wie im Zentrum von Moskau. Bentleys, Maybachs und getunte Mercedes-Geländewagen mit verdunkelten Scheiben warten vor Luxuskaufhäusern und Edelrestaurants; über den blitzsauberen Fußgängerzonen hängen pompöse Leuchtgirlanden. Von Armut keine Spur: Die alten Mütterchen, die noch in den Neunzigerjahren an den Metroeingängen saßen, um mit dem Verkauf von Zigaretten, Hausrat oder Gurken aus dem eigenen Garten ein paar Rubel zu verdienen, sind verschwunden. Wenn doch einmal jemand in einer der Unterführungen unter den vielspurigen Straßen Geige spielt oder bettelt, ist er meist schnell wieder weg.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Armut passt nicht zu der erfolgreichen Großmacht, die Russland unter Wladimir Putin sein soll. Aber sie ist noch da, besonders in den Dörfern, weit weg von Moskau, wo Plumpsklos im Garten stehen und frisches Gemüse im Winter ein Luxusgut ist. Und selbst in der privilegierten Hauptstadt kann man sie sehen, man muss gar nicht weit fahren, nur ein paar Viertel weiter stadtauswärts, in die Hochhausburgen mit ihren bröckelnden Plattenbauten und billigen Schnapsläden.

Oder nach Sokol, ein Wohnviertel für die Mittelklasse im Nordwesten Moskaus. Dort, vor einem unscheinbaren Haus an einer großen Ausfallstraße, hat sich an diesem Vormittag schon eine Schlange gebildet: „Mnogomama“ steht über der Tür, was in etwa „Mama von vielen“ heißt und der Name einer Hilfsorganisation für kinderreiche Familien ist, also mit drei oder mehr Kindern: Sie können sich an diesem Tag bei Mnogomama umsonst Brot abholen.

Jeder Fünfte 2018 ohne Zugang zur Kanalisation

In der Schlange stehen auch Jelena Saforowa und ihre fünf Jahre alte Tochter Amina, das jüngste von vier Kindern. Sie sind weit gefahren; erst haben sie den Bus, dann die Metro genommen, um aus Chimki, einem Vorort von Moskau, nach Sokol zu kommen. Im Internet hatte Jelena von der Brotausgabe erfahren. Sie kennt die Aktionen von Mnogomama, sie kommt immer, wenn sie es schafft. Geduldig warten die beiden, bis sie an der Reihe sind, dann zieht Jelena ihre unterm Kinn hängende Maske hoch bis unter die Nasenspitze, und sie betreten den fensterlosen Raum.

Als Jelena ihren Namen genannt und ihren Ausweis für kinderreiche Familien gezeigt hat, bekommt sie zwei große Plastiktüten mit abgepacktem Brot und Gebäck, ein Federmäppchen mit Eiskönigin-Motiv, Stifte und einen großen Mandala-Malblock. 250 Rubel, etwa 3 Euro, wirft Jelena dafür in die Spendenbox, für das Benzin der Freiwilligen, die das Brot aus der Bäckerei geholt haben. Im Laden würde all das zusammen mehr als 10 Euro kosten, schätzt Jelena. Das Brot sei gut und teuer, sagt sie, das könne sie sich sonst nie leisten.

Familien mit Kindern haben die alten Mütterchen in der russischen Armutsstatistik abgelöst: Von den 12,1 Prozent der Russen, die 2020 unterhalb des Existenzminimums, also von weniger als umgerechnet etwa 130 Euro im Monat leben mussten, waren rund 80 Prozent Familien mit Kindern. Etwa jedes fünfte Kind lebte 2020 in Russland unter dem Existenzminimum. Die Rentner, die noch im Jahr 2000, als Putin zum ersten Mal Präsident wurde, die Hälfte der Armen ausmachten, tauchen heute in der Statistik so gut wie nicht mehr auf; mittlerweile hat jeder von ihnen Anspruch auf Unterstützung in Höhe des Existenzminimums, das für sie derzeit bei etwa 120 Euro liegt. Das ist zwar auch für russische Verhältnisse sehr wenig – wenn man bedenkt, dass etwa eine gute medizinische Behandlung in Russland nicht umsonst ist –, aber es gelang auf diese Weise, die Armutsrate von 29 Prozent im Jahr 2000 auf die 12,1 Prozent im vergangenen Jahr zu senken.