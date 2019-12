Kaum Entlastungen : Verwahrloste Steuerpolitik

Nach dem Jahreswechsel ist vor der Steuererklärung. Große Entlastungen haben Union und SPD für die Steuerzahler nicht vorgesehen. Nach der kleinen Kindergelderhöhung in diesem Jahr gibt es eher routinemäßige Anpassungen des Einkommensteuertarifs über einen höheren Grundfreibetrag für das Existenzminimum und einen Inflationsausgleich.

Erst 2021 greift für 90 Prozent der Zahler die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, die 10 Milliarden Euro ausmacht. Der Bund verzichtet damit aber nur auf die Hälfte des Soli-Aufkommens, die andere treibt er weiter ein, oft im Mittelstand. Alles in allem summieren sich die Schritte rund um die Einkommensteuer zum Ende dieser Wahlperiode auf jährlich 25 Milliarden Euro. Das rühmen Union und SPD als die „größten steuerlichen Entlastungen seit zehn Jahren“, nachzulesen im Finanzbericht 2020.

In dieser Aussage spiegelt sich die ganze steuerpolitische Misere dieser Dekade. Im zehnjährigen Aufschwung sind die Steuereinnahmen stärker gewachsen als die Wirtschaft, weshalb die Steuerquote mit fast 23 Prozent einen neuen Höchstwert erreicht. Der Staat behält über die Steuer immer mehr von den privaten Erträgen ein. Das Aufkommen hat sich seit 2010 von 530 Milliarden auf knapp 800 Milliarden Euro erhöht.

Keinen Neustart gewagt

Kein Wunder: Größere und mit echten Reformen der Einkommensteuer („Stufentarif“) verbundene Senkungen der Steuerlast waren auf Betreiben der FDP zuletzt 2009 Bestandteil des Koalitionsvertrags einer Bundesregierung. Die Union hatte das zunächst aus konjunkturpolitischen Gründen mitgetragen, um die Rezession nach der Bankenkrise zu bekämpfen. Doch blieb der reformerisch ehrgeizigere Teil auf der Strecke, als die Schulden stiegen und die Euro-Krise neue Prioritäten setzte. Steuerpolitisch in Erinnerung blieb vor allem die unglückselige Mehrwertsteuersenkung für Hoteliers um 1 Milliarde Euro, die der FDP als Klientelpolitik angekreidet wurde. 2013 flog sie aus dem Bundestag, steuerzahlende Wähler sahen ihr Vertrauen missbraucht.

CDU und CSU feierten sich in der folgenden großen Koalition dafür, der SPD das Versprechen abgetrotzt zu haben, die Steuern wenigstens nicht zu erhöhen. Im Vordergrund stand die Sanierung des Haushalts. Vier Jahre geschah steuerpolitisch praktisch nur, was Verfassungsrichter vorgaben: allen voran die Korrektur der Erbschaftsteuer, die Firmenerben unzulässig bevorzugte. Mit der Reform quälten sich die Steuerpolitiker, den von den meisten Ökonomen empfohlenen Neustart wagten sie nicht: einen sehr niedrigen Erbschaftsteuersatz kombiniert mit einer breiten Bemessungsgrundlage ohne Ausnahmen.

Bezeichnenderweise stellt die SPD die Erbschaftsteuer heute schon wieder in Frage. Auch ordneten die Verfassungsrichter die Rückzahlung der 2011 kurzerhand von Union und FDP erfundenen grundgesetzwidrigen Brennelemente-Steuer an, mit der die Energieriesen den nach Fukushima beschleunigten Atomausstieg finanzieren sollten.

Steuerpolitisch so verkorkst, wie sie begonnen hat, endet die Dekade. Die dritte große Merkel-Koalition betreibt Steuerpolitik unter dem Eindruck voller Kassen in erster Linie als Subventionsmaschinerie, die Neuauflage des Baukindergeldes und die steuerliche Forschungsförderung sind schlagende Exempel. Das widerspricht dem Gedanken, Steuersätze als Leistungsanreiz lieber niedrig zu halten und dafür Ausnahmen zu streichen – auch ein Gebot der Transparenz und zur Vereinfachung der Steuererklärung. Doch Ausnahmen haben Konjunktur. Um dem Klimaschutz Akzeptanz zu sichern, wird nun etwa die Pendlerpauschale erweitert. Die Steuersystematik verwahrlost.

Verdrängen, versprechen, vertrösten

Jenseits der Subventionen bewegt sich die Groko weiterhin nur, wenn sie den heißen Atem der Verfassungsrichter im Nacken spürt: Weil drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung auch der zum Aufbau Ost eingeführte Soli verfassungswidrig werden könnte, stimmte die SPD wenigstens der Teilabschaffung zu. Dagegen blockiert sie aus ideologischen Gründen beinhart die nötige Senkung der Unternehmensteuern. Sie ist zur Sicherung des Standorts und damit des Wohlstands überfällig, denn in anderen Industrieländern fallen die Sätze. Doch hier ist das Motto „Verdrängen, versprechen, vertrösten“ Trumpf, die Union lässt sich das gefallen. Eile zeigt SPD-Finanzminister Olaf Scholz nur, um eine neue Steuer durchzuboxen: Eine Finanztransaktionssteuer soll die teure Grundrente finanzieren.

Die föderal angelegte deutsche Steuerpolitik funktioniert nicht ohne Pragmatismus, doch darf sie den Wert eines stabilen, an verständlichen Prinzipien ausgerichteten systematischen Ordnungsrahmens nicht unterschätzen. Wie erfolgreich die Marktwirtschaft ist, hängt auch davon ab, wie verlässlich und maßvoll der Staat an den Erträgen seiner Bürger partizipiert. Von dieser Einsicht sollte sich die Steuerpolitik in der neuen Dekade endlich wieder leiten lassen.