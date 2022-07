An der Preisschraube drehen : Wie Unternehmen auf die Inflation reagieren können

Die Inflation ist da und wird bleiben. Sie stellt die Unternehmen insgesamt vor enorme Herausforderungen. Diese betreffen keineswegs nur das Preismanagement, sondern alle betrieblichen Funktionen. Was folgt aus höherer Inflation? Man muss Geld möglichst früh, solange es noch etwas wert ist, erhalten und sich dann schnell wieder davon trennen. Mein bäuerlicher Großvater erzählte mir von der Hyperinflation im Jahr 1923. Er verkaufte seine Produkte oder Tiere nur gegen sofortige Zahlung, manchmal auch per Gütertausch, und lief sofort nach Erhalt des Geldes ins nächste Geschäft, um das Geld loszuwerden und es gegen Güter zu tauschen. Der Mischkonzern Werhahn hat kürzlich verkündet, dass er für Bitumen und Baustoffe größere Lagerbestände aufgebaut hat. Das Unternehmen tauscht also „verderbliches“ Geld gegen werthaltige Güter – ein betriebswirtschaftlich sehr sinnvolles Vorgehen. Allerdings wirken höhere Zinsen und Kapitalkosten gegenläufig, was Entscheidungen schwerer macht.

Die Besonderheit der aktuellen Situation besteht darin, dass die heutige Ma­nagergeneration keine Erfahrung mit Inflation besitzt. Denn die letzte Phase mit ähnlich hohen Inflationsraten liegt mehr als 40 Jahre zurück. Die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in den 1970er-Jahren betrug knapp 5 Prozent, in den 2010er-Jahren waren es hingegen 1,27 Prozent. Das zeigt sich an der weitverbreiteten Überraschung über das schnelle Anziehen der Inflation. Hätte man die Geschichte gekannt, wäre diese unangenehme Überraschung ausgeblieben, und man hätte schneller reagiert. Von 1971 bis 1973 stieg die Inflationsrate auf 7,1 Prozent und von 2020 auf 2022 nahezu identisch auf 7,6 Prozent. Angesichts dieser Wissenslücke scheint es für Manager ratsam, nachzulesen, wie man mit der Inflation in den 1970er-Jahren umging. Ich rate sogar, sich auch mit der Hyperinflation von 1923 zu beschäftigen. Es gibt zahlreiche Bücher dazu, sie alle tragen die Jahreszahl „1923“ im Titel.