Die Sicherung der Trinkwasserversorgung und der Schutz des Grundwassers sind Kernziele der Nationalen Wasserstrategie, die an diesem Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll und die der F.A.Z. vorliegt. Bis zum Jahr 2050 soll die Wasserwirtschaft an die Folgen des Klimawandels angepasst und ein naturnaher Wasserhaushalt wiederhergestellt werden. „Die Folgen der Klimakrise für Mensch und Natur zwingen uns zum Handeln“, mahnte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne).

Mit der Nationalen Wasserstrategie werde die Bundesregierung die Grundlagen für ein modernes Wassermanagement legen. Dies soll durch einen Mix von rechtlichen Regelungen, staatlicher Förderung, Wissensaufbau und Dialog geschehen. In einem Aktionsprogramm werden knapp 80 Maßnahmen genannt, die in den nächsten Jahren schrittweise bis zum Jahr 2030 ergriffen werden sollen. Die Wasserstrategie erfasst alle Sektoren und bringt alle staatlichen Akteure, die Wasserwirtschaft und alle wassernutzenden Wirtschaftsbereiche und Gruppen zusammen.

Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung will das Bundesumweltministerium verstärkt auf Risikomanagement setzen. Dies entspricht dem risikobasierten Ansatz der neuen EU-Trinkwasserrichtlinie. So sollen mögliche Risiken für die Qualität des Trinkwassers bewertet und entsprechende Maßnahmen zum Risikomanagement entwickelt und angewendet werden. Dieser risikobasierte Ansatz soll sich auf die gesamte Versorgungskette vom Einzugsgebiet über die Entnahme, Aufbereitung und Speicherung bis zur Verteilung des Wassers erstrecken.

Regionaler Wassermangel

Die Sicherung des Trinkwassers gehört zu den kurzfristigen Maßnahmen, die bis zum Jahr 2025 starten sollen. Bereits begonnen wurde mit der Erarbeitung bundesweiter Leitlinien für den Fall, dass Trinkwasser in bestimmten Regionen knapp wird und die Behörden dann entscheiden müssen, wer vorrangig Wasser nutzen darf. Gemeinsam mit den Ländern will der Bund außerdem evaluieren, wo Verbundnetze und Fernleitungen nötig sind, um regionale Unterschiede der Wasserverfügbarkeit auszugleichen.

In Deutschland gibt es nach Darstellung des Umweltministeriums bislang keinen flächendeckenden Wassermangel. Doch beobachte man „deutliche regionale Defizite“. Verglichen mit dem Zeitraum 1961 bis 1990 hätten sich die erneuerbaren Wasserressourcen im Zeitraum 1991 bis 2020 im Mittel um 12 Milliarden Kubikmeter verringert. Das meiste Wasser wird für die Energieversorgung (mehr als 44 Prozent) entnommen, gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe und der öffentlichen Wasserversorgung (jeweils knapp 27 Prozent) und der Landwirtschaft mit etwas mehr als 2 Prozent.

Wegen des Klimawandels sei aber, bei Beibehaltung der derzeit angebauten Kulturen, mit deutlich steigendem Wasserbedarf der Landwirtschaft zu rechnen, heißt es in der Wasserstrategie. Für Nordrhein-Westfalen wird ein Anstieg um das 20-fache bis zum Ende des Jahrhunderts vorausgesagt, für den Nordosten Niedersachsens um 30 Prozent; dafür würde das Grundwasser dann nicht mehr reichen.

Risiken durch Starkregen

Zugleich steigen mit dem Klimawandel die Risiken von Starkregen und Überflutungen. Deswegen sollen die Kommunen und Länder künftig gesetzlich verpflichtet werden, Gefahren- und Risikokarten für Starkregen zu erstellen und bei der Bauplanung zu berücksichtigen. Zum Schutz der Bevölkerung vor Extremereignissen wie Dürren oder Hochwasser, müsse die Wasserinfrastruktur modernisiert werden, heißt es in der Strategie. Das erfordere „erhebliche Investitionen“ nicht nur ins Leitungsnetz, sondern auch in den Küstenschutz oder die Stadtplanung.

Was die Wasserstrategie kosten werde, lasse sich derzeit nicht seriös beziffern, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums. Der Bund werde die Mehrausgaben jedenfalls nicht allein schultern können. Die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung in Deutschland lagen in den letzten Jahren knapp unter 300 Euro, hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ausgerechnet. Bis zum Jahr 2030 seien Mehrinvestitionskosten von rund 25 Prozent nötig, um Verpflichtungen aus den EU-Trinkwasser- und Abwasserrichtlinien zu erfüllen. Das Umweltministerium plant unter anderem, Mittel aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz zu verwenden, für das bis zum Jahr 2026 vier Milliarden Euro zur Verfügung stehen. „Nur mit intakten Ökosystemen können wir auch unsere Wasserressourcen besser schützen und wiederherstellen“, mahnt Lemke.

Wirtschaft droht höhere Belastung

Auf die Wirtschaft und die Landwirtschaft dürften mittelfristig höhere Kosten zum Schutz der Wasserressourcen zukommen. Anstatt Abwassergebühren nur den Haushalten aufzuerlegen, braucht es nach der Strategie in Zukunft eine „faire Kostenverteilung“. Zur Finanzierung besserer Kläranlagen soll zum Beispiel die Abwasserabgabe reformiert und durch eine Spurenstoffabgabe ergänzt werden. Außerdem wird die bundeseinheitliche Einführung von Entgelten für die Wasserentnahme geprüft.

Wichtige Finanzierungsbeiträge, so die Ministeriumssprecherin, ließen sich über die angestrebte EU-Regelung zur erweiterten Herstellerverantwortung erreichen. Danach gilt: Wer wasserschädliche Produkte und Wirkstoffe herstellt oder in Verkehr bringt, muss auch verstärkt zur Beseitigung von Schäden in den Gewässern beitragen.