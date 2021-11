Tönnies-Schlachtereien : Vom Versuch, die Fleischproduktion tierfreundlicher zu machen

Was wird aus 20.000 geschlachteten Schweinen am Tag? Bild: Daniel Pilar

Am Massagegerät hat sich eine Schlange gebildet. Ein Schwein steht grunzend unter der gelben Bürste, die ihm gerade den Rücken schrubbt. Ein paar andere liegen im Stroh nebenan, blinzeln gemütlich in die Sonne und warten darauf, dass sie dran sind.

Elmar Schulze Heil steht am Rand seines Premiumstalls auf dem Hof im Münsterland und grinst: „Die Bürste können die Tiere selbst bedienen, das ist richtig beliebt.“ Für andere Schweine gegenüber im Stall gibt es weniger Wellness: Zwischen Betonmauern stehen sie, etwas Tageslicht dringt durch die Fenster, und zehn Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben bedeuten für sie Haltungsstufe 2.

Gut die Hälfte seiner rund zweieinhalbtausend Schweine hält der Landwirt in diesen klassischen Ställen, die andere Hälfte bekommt Frischluft, mehr Platz und Stroh. Vor gut acht Jahren hat Schulze Heil angefangen, seine Ställe für die Schweinemast aufzurüsten. Der Bauer würde gern weitermachen. „Wir sind auf gutem Wege, aber noch nicht am Ende angelangt, weil wir die anderen Ställe noch genehmigen lassen müssen. Das ist alles nicht so einfach“, sagt er.

Der Bauer ist Lieferant des umstrittenen Tönnies-Konzerns, des größten Fleischproduzenten des Landes, der für alles steht, was die Öffentlichkeit an der Massentierhaltung nicht gut findet, mit ihrem Konsumverhalten aber für unverzichtbar erklärt. Zudem hat er einen Chef, der mit seiner patriarchalen Führung des Fußballvereins FC Schalke 04 gleichzeitig für Glanz und Niedergang steht. An Schulze Heil wird sich zeigen, ob eine tierfreundlichere Schweinehaltung möglich ist. Mit Produkten, die vom Kunden angenommen werden.

Nicht mal einen Kilometer südlich liegt ein Naturschutzgebiet, da dürfen nicht mehr Emissionen ankommen. Und das Ammoniak aus dem Schweinestall gelangt eben leichter nach draußen, wenn eine Wand im Stall fehlt, um die Schweine an die frische Luft zu bringen. Zur Fütterungszeit kommen die Geräusche hinzu.

Haltungsstufe 4 ist noch immer die Ausnahme

Gut zweihunderttausend Euro hat der zweiundfünfzig Jahre alte Landwirt in den Umbau investiert, er sorgt sich auch, ob er seine zukünftigen Ausgaben wieder wird reinholen können. Doppelt so viel Platz in Haltungsstufe 4 bedeutet halb so viele Tiere und die Hälfte des Umsatzes, wenn der Preis je Schwein nicht steigt. Mehr als zwölf Generationen gibt es den Hof, er will nicht derjenige sein, der das Stalltor ein letztes Mal abschließt.

Noch sind die tierfreundlicheren Haltungsstufen 3 und 4 eine absolute Nische: Auf sie entfallen nach Angaben der Initiative Tierwohl, die das Haltungslabel entworfen hat, nur 1,5 Prozent des Absatzes. Zwei Drittel des Fleisches stammen noch aus der Haltungsstufe 1, wo es nur darum geht, gesetzliche Mindeststandards einzuhalten, rund dreißig Prozent kommen aus der Stufe 2.

Der Umbau der Nutztierhaltung für mehr Tierwohl ist politisch und gesellschaftlich gewünscht. Klar ist, dass das teurer wird. Noch unklar ist, wer das am Ende bezahlt. Eine Regierungskommission schlug Anfang vergangenen Jahres vor, Verbraucher sollten an der Ladenkasse 40 Cent je Kilo extra zahlen, um die Stallumbauten zu finanzieren. Was die Ampel davon hält, ist ungewiss.