Höhere Hebesätze : Wie teuer ist die Grundsteuer?

Die Bürger im hessischen Lorch sind Spitzenreiter: Sie müssen für die Grundsteuer B so viel mehr zahlen als noch vor einigen Jahren wie sonst niemand in Deutschland. Im Jahr 2021 hat die Gemeinde im Rheingau den Hebesatz von 685 Prozent auf 1050 Prozent erhöht und damit so stark angehoben wie keine andere Kommunen hierzulande. Ursprünglich sollte die Grundsteuer noch stärker steigen, um Schulden zu vermeiden: Nach Protesten hatte die Gemeindevertretung davon aber wieder Abstand genommen. Trotz dessen zählt Lorch im Rheingau zusammen mit Lautertal im Odenwald zu den beiden Orten mit dem höchsten Hebesatz.

Viele Gemeinden steigern in der Not die Hebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer, über deren Aufkommen sie allein verfügen. Beides sind wichtige Einnahmequellen der Kommunen. Die Gewerbesteuer zahlen nur Betriebe, und sie bezieht sich auf den Gewinn des Unternehmens. Hier sind Kommunen mitunter zurückhaltend, weil niedrige Sätze auch Unternehmen anlocken und diese in der Regel mobiler sind als die Einwohner.

Die Grundsteuer A wird für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft fällig. Die Grundsteuer B zahlt der Hauseigentümer oder der Mieter über die Nebenkostenabrechnung, und sie trifft damit jeden. Zur Berechnung wird auch der Immobilienwert herangezogen, aber über die Höhe entscheidet der Hebesatz, den die Gemeinde festlegt und auch öfters erhöht. Steigt die Grundsteuer, verteuert sich damit das Wohnen vor Ort. Alle Kommunen haben 400 Millionen Euro im Jahr 2020 durch die Grundsteuer A und 14,3 Milliarden Euro durch die Grundsteuer B eingenommen.

Auf den Plätzen mit dem höchsten Hebesatz für die Grundsteuer folgt hinter Lorch und Lautertal ebenfalls eine hessische Gemeinde: Ringgau erhöhte den Satz im Jahr 2020 von 560 auf 960 Prozent. Dahinter liegt Bergneustadt in Nordrhein-Westfalen mit 959 Prozent und Bad Karlshafen in Hessen mit 951 Prozent. Das zeigt eine Auswertung der Immobiliendatenanbieters Empirica Regio unter den 10 788 Kommunen in Deutschland für das Jahr 2021, der dazu die jüngsten Werte der statistischen Ämter der Länder und des Bundes genutzt und bereinigt hat.

„Der grundsätzliche Trend geht nach oben“, sagt Jan Grade, Geschäftsführer von Empirica Regio. Mehr als 900 Kommunen haben den Hebesatz erhöht. Einige Gemeinden steigerten ihre Einnahmen so wesentlich: Hohenstein im südhessischen Untertaunus hat 2021 den Hebesatz von 475 auf 735 Prozent erhöht, Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen von 550 auf 750 Prozent oder die Gemeinde Deinste in Niedersachsen von 400 auf 600 Prozent.

Laut Grade lässt sich gut sehen, in welchen Regionen Gemeinden eher verschuldet sind. Höhere Hebesätze als im Durchschnitt finden sich vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Teilen Hessens (siehe Landkarte). „Wir konnten in unserer Analyse eine Korrelation zwischen der Grundsteuer und der Verschuldung je Kopf einer Gemeinde feststellen“, sagt er. Faktoren wie Bevölkerungswachstum und Immobilienpreiswachstum spielten dagegen keine Rolle. So steigern einige Gemeinden ihre Hebesätze, wenn sie zur Entschuldung in Hilfsprogrammen ihres Bundeslandes sind – wie auch Lorch mit der Hessenkasse. Für eine Teilschuldenübernahme durch die Landesregierung wird meist ein Eigenanteil der Kommune verlangt.

Vielerorts rückt die Grundsteuer derzeit allerdings weniger wegen der Erhöhungen in den Fokus, sondern wegen des Aufwands für die Neuberechnung. Alle Hauseigentümer haben noch bis Ende Oktober Zeit, um ihre Daten für das neue Grundsteuermodell an das jeweilige Finanzamt zu übermitteln. Danach starten die Behörden mit der Berechnung der neuen Grundsteuer, die von 2025 an fällig wird. Ab dann fließen in die Kalkulation jüngere Immobilienwerte ein als bisher. Mit der Neuberechnung der Grundsteuer geht ein Versprechen einher: Zwar ändert sich die einzelne Berechnung, aber insgesamt sollen die Einnahmen für den Staat auf dem gleichen Niveau bleiben.

Aktuell beruht die Berechnung noch teilweise auf alten Werten, die im Westen von 1964 und im Osten noch von 1935 stammen. Das hatte das Bundesverfassungsgericht als Ungleichbehandlung angemahnt und der Politik für das Verfahren Zeit bis Ende 2024 zugestanden. Daher werden jetzt rund 35 Millionen Immobilien in Deutschland mit Stand vom 1. Januar dieses Jahres bewertet. Diese Werte fließen in die Berechnung ein, wobei das Bundesmodell weiter auf Grundsteuerwert, Steuermesszahl und Hebesatz der Gemeinde basiert. Einige Bundesländer haben sich hingegen wie Bayern und Hessen für ihr eigenes Modell entschieden.

Trotz aller Erhöhungen finden sich niedrige Hebesätze immerhin auch – und zwar im ländlichen Raum im Norden. Den niedrigsten Satz mit 45 Prozent zahlen wie in den vergangenen Jahren die 71 Einwohner der schleswig-holsteinischen Gemeinde Christinenthal. Dahinter kommen Ingelheim in Rheinland-Pfalz mit 80 Prozent sowie die Gemeinden in Schleswig-Holstein Dammfleth und Elisabeth-Sophien-Koog mit jeweils 100 Prozent.

In Hessen zählt Eschborn mit einem Hebesatz von 140 Prozent noch zu den zehn niedrigsten Hebesätzen in Deutschland und ist deutlich günstiger als das benachbarte Frankfurt mit 500 Prozent. Die Großstädte kommen sonst auf 440 Prozent in Düsseldorf, 515 Prozent in Köln, 520 Prozent in Stuttgart, 535 Prozent in München und 540 Prozent in Hamburg bis hin zu 810 Prozent in Berlin.

Mitunter kommt es sogar dazu, dass Kommunen die Zahlung für ihre Bürger verringern. So senkte Offenbach zwar die Grundsteuer um 100 Prozentpunkte, aber liegt mit einem Satz von 895 Prozent immer noch weit oben. Für die Einwohner von Lorch und Lautertal wäre auch das eine Verringerung, die noch weit weg erscheint.