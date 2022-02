Messengerdienst : Wie Telegram sich dem Zugriff des Staates entzieht

Aktualisiert am

Telegram ist die Lieblings-App der Querdenker. Nun will die Bundesregierung sie besser regulieren. Kann ihr gelingen, woran selbst Diktaturen scheitern?

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Unternehmen in Deutschland sehr erfolgreich ist und sein Produkt von Millionen Menschen genutzt wird, sich die Bundesregierung aber freut, wenn es ihr überhaupt gelingt, mit dessen Vertretern Kontakt aufzunehmen. Wer mit Facebook oder Google sprechen will, der findet relativ problemlos eine E-Mail-Adresse. Wenn es um die Regulierung der digitalen Welt geht, sind die amerikanischen Großkonzerne im ständigen Austausch mit der Politik, schon aus eigenem Interesse.

Anders sieht es bei Telegram aus. Da verkündete das Innenministerium vor einer Woche, man habe es endlich geschafft, mit der Konzernspitze des Unternehmens hinter der populären Messenger-App direkt zu kommunizieren. Das sei ein „großer Erfolg“, so das Ministerium. Ein Impressum gibt es auf der Telegram-Website nicht. Das Justizministerium scheiterte im vergangenen Jahr daran, Telegram am Unternehmenssitz in Dubai einen Bußgeldbescheid zuzustellen. Jetzt hat die Bundesregierung offenbar genug. Innenministerin Nancy Faeser drohte im Januar mit einer Sperre des Dienstes als letzter Option.