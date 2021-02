Hohe Kosten der Finanzkrise : Wie Steuerzahler unter Bankenrettungen leiden

Vom Kauf der in Dublin ansässigen, aber in Deutschland verwurzelten Depfa Bank durch die damalige Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE) sollte ein Signal des Aufbruchs ausgehen. Entsprechend viel Zuversicht strahlte an jenem 23. Juli 2007 der HRE-Vorstandschef Georg Funke aus, als er für stolze 5,7 Milliarden Euro die Übernahme des in Dublin ansässigen Staatsfinanzierers besiegelt hatte, der stark im Markt für amerikanische Hypothekenanleihen engagiert war.

Nur ein halbes Jahr später musste Funke erste Wertberichtigungen einräumen, und schließlich geriet die HRE, deren Aktien damals im Dax notiert waren, in eine existenzbedrohende Schieflage. Nach der Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers im Herbst 2008 wurde die HRE mit 10 Milliarden Euro Finanzhilfen und 124 Milliarden Euro an Bürgschaften zum größten Rettungsfall in der deutschen Bankengeschichte.