Führungskräfte : Ist das der coolste Chef im Dax?

„An der Uni und bei der Uno habe ich mehr Raubtiermentalität gesehen als in der Industrie“: Stefan Oschmann, 63, seit 2016 CEO des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck aus Darmstadt Bild: Frank Röth

Stefan Oschmann hat Merck heimlich, still und leise zum Überflieger im Dax gemacht. Manager-Klischees perlen an ihm ab. Jetzt übergibt er das Kommando im Konzern an eine Frau.