Energiekrise : Wo Städte überall sparen wollen

Deutschland spart: Immer mehr Länder, Städte und Gemeinden drehen Heizungen runter, reduzieren ihre Außenbeleuchtung oder schicken ihre Beamten wieder ins Homeoffice. Das soll den Verbrauch von Strom und Gas senken – und die Haushalte der Städte entlasten.

Licht nur da, wo es notwendig ist

Die Stadt Augsburg verzichtet mittlerweile weitgehend auf Fassadenbeleuchtung. Auch einige Brunnen wurden abgeschaltet. Nur die drei Monumentalbrunnen, die zu der von der Unesco zum Welterbe erklärten historischen Augsburger Wasserwirtschaft zählen, laufen noch weiter. Zusammen mit der Polizei prüft die Kommune außerdem, welche Ampelanlagen zeitweise außer Betrieb gehen können.

Auch die Hauptstadt soll dunkler werden: Berlins FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja fordert Sehenswürdigkeiten kürzer zu beleuchten. „Wir haben viele sicherheitsrelevante Objekte wie Unterführungen, die nachts beleuchtet werden müssen“, sagte er. Aber: „Wieso muss der Funkturm nach 00:00 Uhr noch von unten angestrahlt werden? Weitere Beispiele sind das Rote Rathaus, das Brandenburger Tor, die Siegessäule, das Rathaus Charlottenburg“, so Czaja. Auch die Reichstagskuppel müsste nicht die ganze Nacht beleuchtet sein. Der Berliner Senat hat für Einsparmöglichkeiten bereits eine Taskforce eingerichtet.

Weniger heizen und kühlen in der Verwaltung

Viele Städte und Gemeinden senken die Wassertemperatur in Schwimmbädern. Zahlreiche Schwimmbäder in Deutschland mussten ausgerechnet vor den Sommerferien wegen der Energiekrise schließen. Das geht aus Recherchen von „Business Insider“ hervor. Der Grund: Die kommunalen Betreiber können die Energiekosten nicht mehr zahlen. Auch die etwa 600 Wellnesshotels in Deutschland sehen demnach ihr Geschäftsmodell bedroht. Ein Bademeister in der Eifel hat schon vor Jahren auf Erneuerbare gesetzt – und auf eine Wärmepumpe.

Zudem gibt es Vorschläge, auch im Herbst und Winter in öffentlichen Gebäuden weniger zu heizen: So plant man in Würzburg, die Heiztemperaturen in Verwaltungsgebäuden zu senken oder Dienststellen zusammenzulegen. Auch für Sporthallen, Bibliotheken und Büros könnte das Runterdrehen der Heizung eine Lösung sein. In Regensburg wird zudem schon überlegt, welche Behörden in den Weihnachtsferien eventuell nicht wie sonst üblich geöffnet werden müssen. Außerdem sollen städtische Mitarbeiter wieder verstärkt mobil arbeiten. In anderen Städten wird ebenfalls über solch einen Schritt nachgedacht.

Sollte der Notfall eintreten, plant man im Landkreis Ludwigsburg die MHP-Arena innerhalb eines Tages zu eine Wärmehalle umzubauen. Das soll Menschen helfen, die sich eine Vervierfachung des Gaspreises nicht leisten können.

Und die Justiz?

Berlins Justiz prüft, wo gespart werden könnte. „Besondere Herausforderungen ergeben sich für den Justizvollzug“, sagte ein Sprecher der Senatsjustizverwaltung auf Anfrage der dpa. Dort gebe es nicht nur klassische Verwaltungsgebäude, sondern auch Wohn- und Haftbereiche sowie sensible medizinische Abteilungen wie das Haftkrankenhaus. Bei der Planung von Einsparmaßnahmen, seien in diesen Bereichen besondere Vorschriften zu beachten.

Keine Eisbahn im Advent

Im schleswig-holsteinischen Rendsburg hat man bereits Tatsachen für die Adventszeit geschaffen und die für den Weihnachtsmarkt geplante Eisbahn gestrichen. Die Kühlaggregate verbrauchten sehr viel Strom, der dann an anderer Stelle möglicherweise fehlen würde, hieß es.