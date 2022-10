Midcat : Wie sinnvoll ist die spanisch-französische Gaspipeline?

Die Gespräche über das Gasleitungsprojekt Midcat treten auf der Stelle – und der Unmut in Madrid und Berlin über Paris’ Widerstand gegen die neue Pipeline zwischen Nordspanien und Südfrankreich wächst. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr richtete am Donnerstag deutliche Worte an die französische Regierung. „Die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine zeigen, wie wichtig der EU-Energiebinnenmarkt für eine sichere Versorgung und günstige Preise ist“, sagte er der F.A.Z.

„Ohne die europäische Solidarität hätte Deutschland ein noch größeres Gasproblem als ohnehin schon – und in Frankreich wären bereits die Lichter ausgegangen.“ Man müsse deshalb „endlich anfangen, europäisch zu denken“, so Dürr – weshalb der Bau der Pipeline „richtig“ sei und er hoffe, „dass die französische Regierung ihre Haltung überdenkt“. Im Gegenzug müsse Deutschland seinen Beitrag leisten und die Laufzeitverlängerung der drei Kernkraftwerke auf den Weg bringen, damit wir mehr Strom in den europäischen Markt bringen könnten, forderte der FDP-Fraktionschef an die Adresse seiner Koalitionspartner von den Grünen.