Hanks Welt : Singapur – Eine Stadt von Eigentümern

Deutschland ist ein Land der Mieter. Die Wohneigentumsquote stagniert, obwohl Wohneigentum im vergangenen Jahrzehnt erheblich an Attraktivität gewonnen hat. Zwar sind die Preise von Immobilien kräftig gestiegen. Doch auf der anderen Seite hat die Zinsentwicklung die Preisentwicklung vielerorts überkompensiert, wie es in einer neuen Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) heißt. Statt zu kaufen, jammern die Deutschen lieber. Statt selbst zu kleinen Kapitalisten zu werden, wollen sie die Großkapitalisten enteignen.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Knapp die Hälfte der Deutschen nennen ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung ihr Eigen. Die andere Hälfte wohnt zur Miete. In Berlin ist es besonders krass: Dort sind über achtzig Prozent der Menschen Mieter. Nirgendwo in Europa gibt es so wenig Wohneigentümer wie in Deutschland. „Immobilienvermögen ist der Schlüssel zu einer gleichen Vermögensverteilung in Deutschland“, lese ich in einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Kein Wunder, dass die Deutschen weniger vermögend sind als Spanier oder Italiener.

Das alles ist merkwürdig. In Befragungen sagen viele junge Deutsche, sie wünschten sich eine eigene Wohnung. Warum sie den Wunsch nicht umsetzen, ist unklar: Komplizierte Genehmigungsverfahren werden genannt, hohe Kosten für Makler und Notare sowie eine unfaire Grunderwerbsteuer. Ein Haus zu finanzieren ist ein Wagnis – wenn man angesichts der zögerlichen Bautätigkeit überhaupt eines findet. Der Staat, der hierzulande für alles und jedes sich zuständig erklärt, fühlt sich für den Zugang zu erschwinglichem Wohneigentum nicht wirklich verantwortlich. Lieber wird über Sozialwohnungen geredet, ein Konzept aus der sozialdemokratischen Mottenkiste. Da wohnen in der Regel die Falschen, viel zu lange und zu viel zu günstigen Preisen.

Von Singapur kann Berlin was lernen

Ich schlage vor, den Blick nach Asien zu richten. Vergangene Woche war ich in Singapur. Das Land öffnet sich, nachdem man sich achtzehn Monate lang fast hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt hat, um das Coronavirus abzuschrecken – was dann doch nicht ganz geklappt hat. Singapur hat die höchste Eigentümerquote auf der ganzen Welt. Sie liegt bei über achtzig Prozent. Das ist die umgekehrte Relation, verglichen mit Berlin. In Singapur lässt sich ein gelungenes Experiment studieren, wie aus Mietern oder Wohnungslosen Eigentümer werden – und das unter erschwerten Bedingungen. Der Stadtstaat beherbergt auf einer Fläche, die gerade einmal doppelt so groß ist wie Bremen, inzwischen 5,7 Millionen Menschen (in Bremen sind es rund 600 000). In den Sechzigerjahren, als der neue Staat gegründet wurde, zählte man lediglich 1,6 Millionen Menschen. Das Land zieht seither wie ein Magnet Menschen aus der ganzen Welt an. Das führte zu einer extremen Wohnungsnot.

Die Regierung parierte die Krise mit drei genialen Maßnahmen. Erstens gelang es, dem Meer Land abzugewinnen. So vergrößerte sich die Fläche des Staates von 580 Quadratkilometern 1965 auf 728 Quadratkilometer 2020.