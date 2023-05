An düsteren Prognosen und Vorboten einer Krise in der deutschen und europäischen Autobranche fehlt es nicht. Das Münchener Ifo-Institut warnt vor Deindustrialisierung. Diverse Studien erwarten in Deutschland einen Verlust von mehr als einem Viertel der Arbeitsplätze bei Autoherstellern und Zulieferern. Die Unternehmensberatung PWC sieht in Deutschland die Wertschöpfung beim Bau vom Verbrennermotoren bis zum Jahr 2025 noch leicht gesteigert auf 20,1 Milliarden Euro und dann bis 2035 zusammenschrumpfen auf 1,5 Milliarden Euro. Die Beschäftigung in dieser Sparte soll noch bis 2025 auf 169.000 wachsen, dann in zehn Jahren auf 61.000 schrumpfen.

Parallel zur verschwindenden Produktion von Verbrennermotoren und -autos soll andererseits der Markt für und die Produktion von batterieelektrischen Pkws (BEV) kräftig wachsen. Doch wie sich dieser Markt in Deutschland und Europa entwickelt, hängt noch von vielen Unwägbarkeiten ab. Zugleich ist nicht sicher, dass Deutschland, der größte Automobilhersteller Europas und – gerade überholt von Indien und Südkorea – noch auf Platz Nummer sechs in der Welt, im künftigen E-Auto-Markt seine frühere Stellung halten kann: In der Welt der Verbrennerautos haben sich die drei deutschen Konzerne BMW, Mercedes und VW mit den Marke Audi und Porsche im Premium- und Luxussegment eine weithin anerkannte Vormachtstellung in aller Welt erarbeitet. Da half nicht nur die Geschichte mit den Erfindern des Automobils (Carl Benz 1885 und Gottlieb Daimler 1887), sondern vor allem die Kombination aus Qualität, Motorleistung und Fahrwerken, die auch bei hohen Geschwindigkeiten auf deutschen Autobahnen Komfort, Tempo und Sicherheit kombinieren.

Infografik Fahrzeugindustrie in Deutschland Vergrößern

Doch im Markt der E-Autos wird das Markenprestige neu verteilt. In Asien definiert sich für viele Autokäufer Luxus anders. In China wird das Auto zur Fortsetzung des Smartphones, da zählen Bedienungskomfort und Software – nicht unbedingt eine Stärke der deutschen Produkte, bei Volkswagen derzeit ein Schwachpunkt. In den Staus dicht besiedelter Millionenstädte hofft man auf autonom fahrende Autos. Zugleich wird das parkende Auto als Rückzugsraum genutzt, auch zum Anschauen von Videofilmen.

Ein Pkw ist damit nicht mehr Hochleistungsmaschine, sondern rollendes Wohnzimmer. Traditionelle Charakteristika deutscher Luxusmarken stützen noch immer das Markenprestige. Doch der Vorsprung bei der Qualität ist geschwunden. Und Motoren mit hoher Leistung sind nicht mehr Alleinstellungsmerkmal. Denn bei E-Autos mit großen Batterien sind Hunderte von PS oder kW an Leistung fast ein Nebenprodukt.

Sobald die Merkmale deutscher Autohersteller nicht mehr so viel wert sind wie früher, steht einiges auf dem Spiel: Allein die Summe der Beschäftigten in deutschen Fabriken der Automobilkonzerne übersteigt die Zahl von 410.000. Hinzu kommen noch Hunderttausende von Beschäftigten bei den Zulieferern. In der Rangliste der 100 größten Zulieferer in Deutschland hat selbst die Nummer 100 noch einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro; hinter dem Namen Hörbiger in Schongau verbirgt sich dann wiederum ein Konzern mit 1,2 Milliarden Euro Umsatz, 5600 Mitarbeitern und Präsenz in 46 Ländern. Die Verbreitung der Autoindustrie auf einer Deutschlandkarte vollständig darzustellen wird wegen der großen Verbreitung der Zulieferer unmöglich. Allein die 45 Produktionsstandorte der Auto- und Lkw-Konzerne in Deutschland sind über fast ganz Deutschland verteilt.

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft und das Fraunhofer-In­stitut IAO berichten, dass 118 der 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte eine „besondere Prägung durch die Automobilwirtschaft“ hätten. Diese Landkreise hätten in der Vergangenheit in hohem Maße von produktiven und innovativen Unternehmen profitiert, mit höherer Produktivität und niedrigerer Arbeitslosigkeit als im deutschen Durchschnitt.